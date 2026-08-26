Loterias

Resultado Quina 7102: veja o resultado desta quarta-feira (26/08)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 26/08/26 19h42
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Foto: Aniele Nascimento | Gazeta do Povo | Arquivo

Nesta quarta-feira, 26 de agosto de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7102 da Quina. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da instituição. O prêmio estimado é de R$ 2,6 milhões.

Resultado da Quina 7102: Em Instantes.

Atenção: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página a partir das 21h para conferir em primeira mão os números sorteados e o rateio completo do prêmio!

Como funciona a Quina: regras, probabilidades e apostas

A Quina é uma das modalidades mais tradicionais das Loterias CAIXA e atrai apostadores de todo o Brasil pela facilidade de aposta e pela frequência de seus sorteios diários (de segunda a sábado).

Como jogar

Para apostar, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. As apostas podem ser registradas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada ou por meio do portal e aplicativo Loterias Online CAIXA.

Recursos disponíveis ao apostador:

  • Surpresinha: Deixa a escolha das dezenas a cargo do sistema da CAIXA.
  • Teimosinha: Permite manter o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos seguidos.

Preços das apostas

O valor da aposta simples (com 5 números) é de R$ 3,00. Para aumentar as probabilidades de vitória, o apostador pode marcar mais números no bilhete:

  • 5 números: R$ 3,00
  • 6 números: R$ 18,00
  • 7 números: R$ 63,00
  • 8 números: R$ 168,00
  • 9 números: R$ 378,00
  • 10 números: R$ 756,00
  • (Proporção crescente até o limite de 15 números, custando R$ 9.009,00)

Probabilidades de ganho

A chance de acertar as 5 dezenas varia conforme a quantidade de números jogados:

Dezenas JogadasChance de 5 acertos (Quina)Chance de 4 acertos (Quadra)
5 números1 em 24.040.0161 em 64.106
6 números1 em 4.006.6691 em 21.658
7 números1 em 1.144.7631 em 9.409
8 números1 em 429.2861 em 4.770
10 números1 em 95.3961 em 1.635
15 números1 em 8.0051 em 271

Apostas em grupo (Bolões)

Para quem deseja apostar em grupo e aumentar as possibilidades de premiação sem gastar individualmente altos valores, o Bolão CAIXA é uma alternativa vantajosa:

  • Valores: Preço mínimo do bolão é de R$ 15,00, sendo que cada cota não pode custar menos que R$ 4,00.
  • Cotas: Varia entre 2 e 50 cotas, a depender da quantidade de números selecionados.
  • Onde adquirir: Podem ser organizados pelos próprios apostadores nas lotéricas ou comprados como cotas prontas com taxa adicional de serviço de até 35%. No meio digital, as cotas ficam disponíveis até as 19h30 no dia do sorteio.
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