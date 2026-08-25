Resultado Quina 7101: veja as dezenas sorteadas nesta terça-feira (25/08)

Nesta terça-feira, 25 de agosto de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Quina, concurso 7101. Com uma estimativa de prêmio principal de R$ 2 milhões, o evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP).
Resultado da Quina 7101:
32 – 48 – 52 – 62 – 68
Atenção: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer às 21h. Atualize esta página após o horário estipulado para conferir as dezenas sorteadas e o detalhamento das faixas de premiação!
Como jogar e informações gerais sobre a Quina
A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil pela frequência de seus sorteios e facilidade de aposta. Veja abaixo tudo o que você precisa saber para participar e aumentar suas chances.
Como jogar na Quina
Para participar, basta escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta pode ser feita presencialmente nas Casas Lotéricas credenciadas do país ou pela internet (no site Loterias Online CAIXA e aplicativo Loterias CAIXA).
O jogador pode ainda optar por recursos como:
- Surpresinha: O próprio sistema escolhe os números de forma aleatória para você.
- Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços das apostas
O valor de uma aposta simples, contendo 5 números, é de R$ 3,00. Ao adicionar mais números ao jogo, a probabilidade de ganhar aumenta, assim como o preço da aposta:
- 5 números: R$ 3,00
- 6 números: R$ 18,00
- 7 números: R$ 63,00
- 8 números: R$ 168,00
- 9 números: R$ 378,00
- 10 números: R$ 756,00
- (Os valores sobem progressivamente até 15 números, custando R$ 9.009,00)
Probabilidades de ganhar
As chances de acertar a Quina variam de acordo com a quantidade de números marcados no bilhete:
|Dezenas Jogadas
|Chance de 5 acertos (Quina)
|Chance de 4 acertos (Quadra)
|5 números
|1 em 24.040.016
|1 em 64.106
|6 números
|1 em 4.006.669
|1 em 21.658
|7 números
|1 em 1.144.763
|1 em 9.409
|8 números
|1 em 429.286
|1 em 4.770
|10 números
|1 em 95.396
|1 em 1.635
|15 números
|1 em 8.005
|1 em 271
Como funcionam os Bolões
Para investir menos e jogar com mais números, a opção ideal é o Bolão da CAIXA:
- Preço: Os bolões da Quina têm preço mínimo de R$ 15,00, com cada cota custando a partir de R$ 4,00.
- Cotas: Podem ser formados de 2 a 50 cotistas (dependendo da quantidade de dezenas escolhidas).
- Onde comprar: Podem ser montados direto na lotérica, adquiridos em cotas já prontas organizadas pelas lotéricas (com taxa de serviço de até 35%), ou pelo portal de Loterias Online da CAIXA até às 19h30 do dia do sorteio.