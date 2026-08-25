Resultado Quina 7101: veja as dezenas sorteadas nesta terça-feira (25/08)

Nesta terça-feira, 25 de agosto de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Quina, concurso 7101. Com uma estimativa de prêmio principal de R$ 2 milhões, o evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP).

Resultado da Quina 7101:

32 – 48 – 52 – 62 – 68

Atenção: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer às 21h. Atualize esta página após o horário estipulado para conferir as dezenas sorteadas e o detalhamento das faixas de premiação!

Como jogar e informações gerais sobre a Quina

A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil pela frequência de seus sorteios e facilidade de aposta. Veja abaixo tudo o que você precisa saber para participar e aumentar suas chances.

Como jogar na Quina

Para participar, basta escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta pode ser feita presencialmente nas Casas Lotéricas credenciadas do país ou pela internet (no site Loterias Online CAIXA e aplicativo Loterias CAIXA).

O jogador pode ainda optar por recursos como:

Surpresinha: O próprio sistema escolhe os números de forma aleatória para você.

O próprio sistema escolhe os números de forma aleatória para você. Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas

O valor de uma aposta simples, contendo 5 números, é de R$ 3,00. Ao adicionar mais números ao jogo, a probabilidade de ganhar aumenta, assim como o preço da aposta:

5 números: R$ 3,00

R$ 3,00 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 8 números: R$ 168,00

R$ 168,00 9 números: R$ 378,00

R$ 378,00 10 números: R$ 756,00

R$ 756,00 (Os valores sobem progressivamente até 15 números, custando R$ 9.009,00)

Probabilidades de ganhar

As chances de acertar a Quina variam de acordo com a quantidade de números marcados no bilhete:

Dezenas Jogadas Chance de 5 acertos (Quina) Chance de 4 acertos (Quadra) 5 números 1 em 24.040.016 1 em 64.106 6 números 1 em 4.006.669 1 em 21.658 7 números 1 em 1.144.763 1 em 9.409 8 números 1 em 429.286 1 em 4.770 10 números 1 em 95.396 1 em 1.635 15 números 1 em 8.005 1 em 271

Como funcionam os Bolões

Para investir menos e jogar com mais números, a opção ideal é o Bolão da CAIXA:

Preço: Os bolões da Quina têm preço mínimo de R$ 15,00 , com cada cota custando a partir de R$ 4,00 .

Os bolões da Quina têm preço mínimo de , com cada cota custando a partir de . Cotas: Podem ser formados de 2 a 50 cotistas (dependendo da quantidade de dezenas escolhidas).

Podem ser formados de 2 a 50 cotistas (dependendo da quantidade de dezenas escolhidas). Onde comprar: Podem ser montados direto na lotérica, adquiridos em cotas já prontas organizadas pelas lotéricas (com taxa de serviço de até 35%), ou pelo portal de Loterias Online da CAIXA até às 19h30 do dia do sorteio.