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Resultado Quina 7101: veja as dezenas sorteadas nesta terça-feira (25/08)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 25/08/26 21h08
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Foto: Aniele Nascimento | Gazeta do Povo | Arquivo

Nesta terça-feira, 25 de agosto de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Quina, concurso 7101. Com uma estimativa de prêmio principal de R$ 2 milhões, o evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP).

Resultado da Quina 7101:

32 – 48 – 52 – 62 – 68

Atenção: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer às 21h. Atualize esta página após o horário estipulado para conferir as dezenas sorteadas e o detalhamento das faixas de premiação!

Como jogar e informações gerais sobre a Quina

A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil pela frequência de seus sorteios e facilidade de aposta. Veja abaixo tudo o que você precisa saber para participar e aumentar suas chances.

Como jogar na Quina

Para participar, basta escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta pode ser feita presencialmente nas Casas Lotéricas credenciadas do país ou pela internet (no site Loterias Online CAIXA e aplicativo Loterias CAIXA).

O jogador pode ainda optar por recursos como:

  • Surpresinha: O próprio sistema escolhe os números de forma aleatória para você.
  • Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas

O valor de uma aposta simples, contendo 5 números, é de R$ 3,00. Ao adicionar mais números ao jogo, a probabilidade de ganhar aumenta, assim como o preço da aposta:

  • 5 números: R$ 3,00
  • 6 números: R$ 18,00
  • 7 números: R$ 63,00
  • 8 números: R$ 168,00
  • 9 números: R$ 378,00
  • 10 números: R$ 756,00
  • (Os valores sobem progressivamente até 15 números, custando R$ 9.009,00)

Probabilidades de ganhar

As chances de acertar a Quina variam de acordo com a quantidade de números marcados no bilhete:

Dezenas JogadasChance de 5 acertos (Quina)Chance de 4 acertos (Quadra)
5 números1 em 24.040.0161 em 64.106
6 números1 em 4.006.6691 em 21.658
7 números1 em 1.144.7631 em 9.409
8 números1 em 429.2861 em 4.770
10 números1 em 95.3961 em 1.635
15 números1 em 8.0051 em 271

Como funcionam os Bolões

Para investir menos e jogar com mais números, a opção ideal é o Bolão da CAIXA:

  • Preço: Os bolões da Quina têm preço mínimo de R$ 15,00, com cada cota custando a partir de R$ 4,00.
  • Cotas: Podem ser formados de 2 a 50 cotistas (dependendo da quantidade de dezenas escolhidas).
  • Onde comprar: Podem ser montados direto na lotérica, adquiridos em cotas já prontas organizadas pelas lotéricas (com taxa de serviço de até 35%), ou pelo portal de Loterias Online da CAIXA até às 19h30 do dia do sorteio.
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