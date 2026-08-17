Resultado Quina 7094: Veja os números sorteados nesta segunda-feira (17/08)

Resultado da Quina 7094: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer e os números oficiais forem divulgados pela Caixa. Fique com a página aberta e atualize para conferir se a sua aposta foi premiada.

Informações Gerais da Quina

Se você fez sua fezinha ou quer entender melhor como funciona uma das loteriarias mais populares do país, confira abaixo as principais regras, probabilidades e preços da Quina:

Como jogar

Na Quina, você deve escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis (de 01 a 80) no volante de apostas. Ganha prêmios quem acertar 2 (duque), 3 (terno), 4 (quadra) ou 5 números (quina). Os sorteios ocorrem seis vezes por semana, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h.

Preços das apostas

O custo da aposta varia conforme a quantidade de números marcados no volante:

Aposta mínima (5 números): R$ 3,00

R$ 3,00 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 Até 15 números: O valor máximo da aposta pode chegar a R$ 9.009,00.

Quanto mais números você marca na aposta simples, maior é o preço pago pelo bilhete e, proporcionalmente, maiores são as chances de acertar.

Probabilidades de acerto

As chances de faturar o prêmio principal com uma aposta simples de 5 números são de 1 em 24.040.016. Para quem opta por expandir o jogo e marcar 15 dezenas, a probabilidade de acertar a Quina melhora consideravelmente, passando a ser de 1 em 8.005.

Nas faixas secundárias, as chances de premiação são mais acessíveis:

Quadra (4 acertos): 1 em 64.106 (aposta mínima)

1 em 64.106 (aposta mínima) Terno (3 acertos): 1 em 866 (aposta mínima)

1 em 866 (aposta mínima) Duque (2 acertos): 1 em 36 (aposta mínima)

Bolão da Quina

Para quem deseja apostar em grupo e multiplicar as chances de ganhar sem gastar muito individualmente, o Bolão Caixa é uma excelente alternativa.

Preço mínimo do bolão: R$ 15,00

R$ 15,00 Valor mínimo por cota: R$ 4,00

R$ 4,00 Cotas permitidas: De 2 a 50 participantes, dependendo da quantidade de números jogados.