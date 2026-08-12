Resultado Quina 7090: confira as dezenas sorteadas nesta quarta (12/08)

O Resultado Quina 7090 será conhecido na noite desta quarta-feira, 12 de agosto de 2026. O sorteio acontece a partir das 21h (horário de Brasília), realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Os apostadores acompanham atentos a revelação das cinco dezenas sorteadas, disputando o prêmio estimado R$ 3,8 milhões.

Resultado da Quina 7090:

05 – 46 – 62 – 72 – 78

Como jogar na Quina

Para participar da Quina, o apostador deve marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de:

Quina: 5 acertos (prêmio principal);

5 acertos (prêmio principal); Quadra: 4 acertos;

4 acertos; Terno: 3 acertos;

3 acertos; Duque: 2 acertos.

Caso preferir, o jogador pode optar pela Surpresinha, na qual o sistema escolhe os números de forma aleatória, ou pela Teimosinha, para concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas e probabilidades

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00. A cada número adicionado ao volante, a chance de acerto aumenta — assim como o valor do bilhete.

5 números: R$ 3,00 | Probabilidade de 1 em 24.040.016

R$ 3,00 | Probabilidade de 1 em 24.040.016 6 números: R$ 18,00 | Probabilidade de 1 em 4.006.669

R$ 18,00 | Probabilidade de 1 em 4.006.669 7 números: R$ 63,00 | Probabilidade de 1 em 1.144.763

R$ 63,00 | Probabilidade de 1 em 1.144.763 8 números: R$ 168,00 | Probabilidade de 1 em 429.286

R$ 168,00 | Probabilidade de 1 em 429.286 15 números (aposta máxima): R$ 9.009,00 | Probabilidade de 1 em 8.005

Bolões da Quina

Os bolões são uma alternativa popular para aumentar as probabilidades de vitória apostando em grupo.

O preço mínimo do Bolão da Quina é de R$ 15,00 , com cada cota custando a partir de R$ 4,00 .

, com cada cota custando a partir de . O número de cotas varia entre 2 e 50, dependendo da quantidade de números selecionados por aposta (de 5 a 15 números por jogo).

É possível comprar cotas organizadas pelas próprias casas lotéricas ou pelo portal/aplicativo Loterias CAIXA (sujeito à tarifa de serviço de até 35%).

Sorteios e Resgate de Prêmios

Os sorteios da Quina são realizados seis vezes por semana, de segunda-feira a sábado, sempre a partir das 21h.

Caso não haja ganhadores em qualquer faixa de premiação em concursos regulares, o valor acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa (5 acertos). Os prêmios prescrevem em até 90 dias após a data do sorteio. Decorrido esse prazo, o montante não resgatado é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).