Resultado Quina 7076: veja os números sorteados nesta segunda-feira (27/07)

Nesta segunda-feira, 27 de julho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7076 da Quina. O evento oficial está agendado para as 21h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Os apostadores de todo o Brasil aguardam a divulgação oficial dos números premiados do prêmio acumulado de R$ 23 milhões.

Resultado da Quina 7076: a partir das 21 horas.

ATENÇÃO APOSTADOR: O Resultado Quina 7076 será apresentado e atualizado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, às 21h desta segunda-feira (27/07/2026). Atualize esta página a partir do horário indicado para conferir as dezenas contempladas.

Como jogar na Quina

A Quina é uma das modalidades de loteria mais populares e tradicionais do Brasil, principalmente por conta de seus sorteios diários, que ocorrem de segunda a sábado.

Para participar, o apostador deve marcar de 5 a 15 números no volante, que contém 80 opções de dezenas (de 01 a 80).

São premiadas as apostas que acertarem:

Quina: 5 números

5 números Quadra: 4 números

4 números Terno: 3 números

3 números Duque: 2 números

Para os indecisos ou apostadores que preferem contar puramente com a sorte do sistema, há a opção Surpresinha, na qual o sistema escolhe os números aleatoriamente. Já para quem gosta de manter a mesma combinação por vários sorteios seguidos, é possível utilizar a Teimosinha, concorrendo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Como Funcionam os Bolões da Quina

Para quem deseja maximizar as chances de vitória dividindo o valor com amigos, familiares ou outros apostadores, o Bolão Caixa é a melhor alternativa.

Preço Mínimo: O Bolão da Quina tem preço mínimo de R$ 12,50 .

O Bolão da Quina tem preço mínimo de . Cotas: Cada cota individual não pode ser inferior a R$ 3,50 .

Cada cota individual não pode ser inferior a . Limites: Pode ser composto por no mínimo 2 e no máximo 50 cotas, dependendo da quantidade de números apostados.

Pode ser composto por no mínimo 2 e no máximo 50 cotas, dependendo da quantidade de números apostados. Comissão Lotérica: Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas credenciadas. Nesses casos, pode haver a cobrança de uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Resgate de Prêmios e Prazos

Caso seja um dos contemplados no concurso 7076 da Quina, fique atento às regras para retirada do prêmio:

Valores até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores superiores a R$ 2.259,20: São pagos exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação do comprovante de identidade original com CPF e o bilhete premiado original. Prazo de Validade: O direito de resgate expira 90 dias após a data do sorteio. Prêmios não reclamados após este prazo são repassados integralmente ao Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Para mais detalhes e informações oficiais, consulte a página das Loterias Caixa.