Resultado Quina 7023 de hoje (12/05/2026): Veja os números sorteados

Nesta terça-feira, 12 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7023 da Quina, com prêmio estimado em R$ 17,5 milhões. Com sorteios diários, a Quina é uma das loterias mais tradicionais do país, oferecendo prêmios para quem acerta de dois a cinco números.

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o prêmio estimado para hoje atrai apostadores que buscam a chance de se tornarem os novos milionários da semana. As apostas podem ser feitas até as 20h em qualquer lotérica ou pelos canais digitais da Caixa.

Resultado da Quina 7023: Em Instantes.

O Resultado Quina 7023 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página após as 21h para conferir as cinco dezenas sorteadas hoje.

Dezenas Sorteadas (Concurso 7023):

[ — ] – [ — ] – [ — ] – [ — ] – [ — ] (Aguardando a realização do sorteio pela Caixa Econômica Federal)

Informações Gerais sobre a Quina

Se você quer tentar a sorte na Quina, confira abaixo os detalhes de como funciona esta modalidade:

Como Jogar

Na Quina, você deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina).

Surpresinha: O sistema escolhe os números para você.

O sistema escolhe os números para você. Teimosinha: Você pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços e Probabilidades

A aposta simples, com 5 números, custa R$ 3. Veja como as chances aumentam de acordo com o jogo:

Quantidade de Números Valor da Aposta (R$) Probabilidade (1 em…) 5 números R$ 3,00 24.040.016 6 números R$ 18,00 4.006.669 10 números R$ 756,00 95.396 15 números R$ 9.009,00 8.005

Bolão CAIXA

Os bolões na Quina têm preço mínimo de R$ 12,50. Cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É uma forma acessível de jogar com mais números e dividir os custos e o prêmio com outros apostadores.