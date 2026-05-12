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Resultado Quina 7023 de hoje (12/05/2026): Veja os números sorteados

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 12/05/26 17h57
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Foto: Aniele Nascimento | Gazeta do Povo | Arquivo

Nesta terça-feira, 12 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7023 da Quina, com prêmio estimado em R$ 17,5 milhões. Com sorteios diários, a Quina é uma das loterias mais tradicionais do país, oferecendo prêmios para quem acerta de dois a cinco números.

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o prêmio estimado para hoje atrai apostadores que buscam a chance de se tornarem os novos milionários da semana. As apostas podem ser feitas até as 20h em qualquer lotérica ou pelos canais digitais da Caixa.

Resultado da Quina 7023: Em Instantes.

O Resultado Quina 7023 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página após as 21h para conferir as cinco dezenas sorteadas hoje.

Dezenas Sorteadas (Concurso 7023):

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(Aguardando a realização do sorteio pela Caixa Econômica Federal)

Informações Gerais sobre a Quina

Se você quer tentar a sorte na Quina, confira abaixo os detalhes de como funciona esta modalidade:

Como Jogar

Na Quina, você deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina).

  • Surpresinha: O sistema escolhe os números para você.
  • Teimosinha: Você pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços e Probabilidades

A aposta simples, com 5 números, custa R$ 3. Veja como as chances aumentam de acordo com o jogo:

Quantidade de NúmerosValor da Aposta (R$)Probabilidade (1 em…)
5 númerosR$ 3,0024.040.016
6 númerosR$ 18,004.006.669
10 númerosR$ 756,0095.396
15 númerosR$ 9.009,008.005

Bolão CAIXA

Os bolões na Quina têm preço mínimo de R$ 12,50. Cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É uma forma acessível de jogar com mais números e dividir os custos e o prêmio com outros apostadores.

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