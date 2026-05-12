Resultado Quina 7023 de hoje (12/05/2026): Veja os números sorteados

Nesta terça-feira, 12 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7023 da Quina, com prêmio estimado em R$ 17,5 milhões. Com sorteios diários, a Quina é uma das loterias mais tradicionais do país, oferecendo prêmios para quem acerta de dois a cinco números.
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o prêmio estimado para hoje atrai apostadores que buscam a chance de se tornarem os novos milionários da semana. As apostas podem ser feitas até as 20h em qualquer lotérica ou pelos canais digitais da Caixa.
Resultado da Quina 7023: Em Instantes.
O Resultado Quina 7023 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página após as 21h para conferir as cinco dezenas sorteadas hoje.
Dezenas Sorteadas (Concurso 7023):
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(Aguardando a realização do sorteio pela Caixa Econômica Federal)
Informações Gerais sobre a Quina
Se você quer tentar a sorte na Quina, confira abaixo os detalhes de como funciona esta modalidade:
Como Jogar
Na Quina, você deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina).
- Surpresinha: O sistema escolhe os números para você.
- Teimosinha: Você pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços e Probabilidades
A aposta simples, com 5 números, custa R$ 3. Veja como as chances aumentam de acordo com o jogo:
|Quantidade de Números
|Valor da Aposta (R$)
|Probabilidade (1 em…)
|5 números
|R$ 3,00
|24.040.016
|6 números
|R$ 18,00
|4.006.669
|10 números
|R$ 756,00
|95.396
|15 números
|R$ 9.009,00
|8.005
Bolão CAIXA
Os bolões na Quina têm preço mínimo de R$ 12,50. Cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É uma forma acessível de jogar com mais números e dividir os custos e o prêmio com outros apostadores.