A Caixa Econômica Federal sorteia nesta terça-feira (4) o concurso 5240 da Quina. No sorteio passado um morador do Rio Grande do Sul acertou e fico com o prêmio acumulado, mas hoje o ganhador leva R$ 500 mil se acertar os cinco números. .

Resultado Quina 5240

05, 08, 38, 41 e 79.

Vale lembrar que na Quina também levam prêmios em dinheiro quem acerta dois, três ou quatro números

>>> SORTE: Saiba tudo sobre loterias no portal especial da Tribuna