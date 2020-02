A Caixa sorteia nesta quarta-feira (26) o concurso 5205 da Quina. O sorteio de hoje tem prêmio acumulado em R$ 1,2 milhão. Por conta do feriado de Carnaval, alguns jogos tiveram o dia de sorteio alterado, como a Mega Sena 2237, que será realizado nesta quinta (27).

Resultado Quina 5205

Mega milionária

A Mega Sena concurso 2237 promete prêmio de R$ 200 milhões para quem acertar as seis dezenas do sorteio desta quinta-feira (27). Tradicionalmente às quartas e sábado, a Mega terá sorteio nesta quinta em virtude do feriado. Ninguém acertou as seis dezenas da loteria em 2020.