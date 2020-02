Ninguém acertou as cinco dezenas da Quina no último sábado, ou seja, o prêmio para o sorteio de hoje (segunda-feira, 10 de fevereiro) aumentou. Para quem apostou no concurso 5193 o prêmio prometido é de R$ 1,5 milhão. A Quina paga prêmios em dinheiro para quem acertar duas, três, quatro ou cinco dezenas.

publicidade

Resultado Quina 5193

23, 26, 28, 51 e 62.

Não esqueça que na quarta-feira a Mega Sena 2233 poderá pagar um prêmio de R$ 105 milhões para quem acertar as seis dezenas. A Mega está acumulada há 12 sorteios.

>>> Saiba tudo sobre loterias visitando nossa página especial