25 – 50 – 10 – 06 – 48 – 23

Como funciona a Mega-Sena

A Mega-Sena é a principal loteria do Brasil, gerida pela Caixa Econômica Federal. Para concorrer aos prêmios milionários, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Sena (6 acertos): Leva o prêmio principal (estimado em R$ 34 milhões neste concurso).

Leva o prêmio principal (estimado em R$ 34 milhões neste concurso). Quina (5 acertos): Premiação secundária rateada entre os acertadores.

Premiação secundária rateada entre os acertadores. Quadra (4 acertos): Terceira faixa de premiação, também rateada.

Preços das apostas

A aposta simples, que consiste na marcação de 6 números, custa R$ 6,00. Caso o apostador opte por marcar mais dezenas (como 7 números, que custa R$ 42,00, ou 8 números, no valor de R$ 168,00), o preço da aposta aumenta proporcionalmente até o limite de 20 dezenas, elevando também as probabilidades matemáticas de acerto.

Probabilidades de acerto (Aposta Simples)

6 números (Sena): 1 chance em 50.063.860

1 chance em 50.063.860 5 números (Quina): 1 chance em 154.518

1 chance em 154.518 4 números (Quadra): 1 chance em 2.332

Bolões Oficiais da Caixa

Os apostadores que desejam aumentar as chances de ganhar investindo um valor menor podem recorrer ao Bolão Caixa. É possível adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas (com tarifas de serviço adicionais de até 35%) ou montar bolões entre amigos e familiares informando os números no sistema ou volante.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 18,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 7,00.

Onde consultar informações oficiais

Para conferir detalhes adicionais, histórico de ganhadores, regulamentos completos e termos de resgate de prêmios (que prescrevem em 90 dias após a data do sorteio), acesse o site oficial de Loterias da Caixa.