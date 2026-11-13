Resultado Mega Sena 3085: veja os números sorteados nesta quinta-feira (12)

O concurso 3085 da Mega-Sena é realizado nesta quinta-feira (12), a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio estimado para esta edição é estimado em R$ 21,08 milhões para o apostador que acertar sozinho as seis dezenas sorteadas.

O sorteio de hoje integra o calendário especial promovido pela Caixa Econômica Federal. As apostas puderam ser registradas até as 20h nas casas lotéricas credenciadas de todo o país ou pela internet, através dos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.

Resultado da Mega Sena 3085:

10 – 59 – 27 – 37 – 39 – 29

Como funciona a Mega-Sena

A Mega-Sena é a principal loteria do Brasil, gerida pela Caixa Econômica Federal. Para concorrer aos prêmios milionários, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Sena (6 acertos): Leva o prêmio principal (estimado em R$ 55 milhões neste concurso).

Quina (5 acertos): Premiação secundária rateada entre os acertadores.

Quadra (4 acertos): Terceira faixa de premiação, também rateada.

Preços das apostas

A aposta simples, que consiste na marcação de 6 números, custa R$ 6,00. Caso o apostador opte por marcar mais dezenas (jogos com 7 a 20 números), o preço da aposta aumenta proporcionalmente, elevando também as probabilidades matemáticas de acerto.

Probabilidades de acerto (Aposta Simples)

6 números (Sena): 1 chance em 50.063.860

5 números (Quina): 1 chance em 154.518

4 números (Quadra): 1 chance em 2.332

Bolões Oficiais da Caixa

Os apostadores que desejam aumentar as chances de ganhar investindo um valor menor podem recorrer aos Bolões da Caixa. É possível adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas (com tarifas de serviço adicionais de até 35%) ou montar bolões entre amigos e familiares informando os números no sistema ou volante. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo estabelecido pelas regras da modalidade, sendo que cada cota possui valor mínimo estipulado.

Onde consultar informações oficiais

Para conferir detalhes adicionais, histórico de ganhadores, regulamentos completos e termos de resgate de prêmios, acesse o site oficial de Loterias da Caixa.