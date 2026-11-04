Resultado Mega Sena 3081: números sorteados nesta quarta-feira (04)

Sena (6 acertos): Leva o prêmio principal (acumulado em R$ 46 milhões neste concurso).

Quina (5 acertos): Premiação secundária rateada entre os acertadores.

Preços das apostas

A aposta simples, que consiste na marcação de 6 números, custa R$ 6,00. Caso o apostador opte por marcar mais dezenas (jogos com 7 a 20 números), o preço da aposta aumenta proporcionalmente, elevando também as probabilidades matemáticas de acerto.

Probabilidades de acerto (Aposta Simples)

6 números (Sena): 1 chance em 50.063.860

1 chance em 50.063.860 5 números (Quina): 1 chance em 154.518

1 chance em 154.518 4 números (Quadra): 1 chance em 2.332

Bolões Oficiais da Caixa

Os apostadores que desejam aumentar as chances de ganhar investindo um valor menor podem recorrer aos Bolões da Caixa. É possível adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas (com tarifas de serviço adicionais de até 35%) ou montar bolões entre amigos e familiares informando os números no sistema ou volante. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00.

Onde consultar informações oficiais

Para conferir detalhes adicionais, histórico de ganhadores, regulamentos completos e termos de resgate de prêmios (que podem ser retirados em lotéricas para valores até R$ 2.428,79 ou exclusivamente nas agências da Caixa para quantias superiores), acesse o site oficial de Loterias da Caixa