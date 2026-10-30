Resultado Mega Sena 3079: números sorteados nesta sexta-feira (30)

A Caixa Econômica Federal realiza na noite desta sexta-feira (30/10/26), a partir das 21h (horário de Brasília), o sorteio do Resultado Mega Sena 3079. O prêmio principal da loteria mais concorrida do país atrai apostadores de todas as regiões que sonham em faturar a bolada milionária acumulada.

O evento ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa. O prêmio acumulado está estimado em R$ 6 milhões.

Resultado da Mega Sena 3079: Em Instantes

O Resultado Mega Sena 3079 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer e os números forem oficialmente auditados e divulgados pela Caixa Econômica Federal. Fique ligado nesta página para conferir em tempo real se a sua aposta foi uma das ganhadoras da noite.

Como jogar na Mega Sena?

Para concorrer aos prêmios milionários da Mega Sena, o apostador deve marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. É possível ganhar prêmios acertando 4 (quadra), 5 (quina) ou 6 números (sena).

As apostas podem ser realizadas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país, ou por meio dos canais digitais oficiais (site e aplicativo Loterias Caixa).

Preços das apostas

Aposta mínima (6 números): R$ 5,00

R$ 5,00 Apostas com mais números possuem valores progressivos e aumentam as chances de acerto.

Probabilidades de acerto

As chances de vencer variam conforme a quantidade de números jogados. Para a aposta simples (6 números, que custa R$ 5,00), a probabilidade de acertar as seis dezenas e levar o prêmio máximo é de 1 em 50.063.860. Já para uma aposta com 15 números (limite máximo permitido no volante comum), a probabilidade melhora consideravelmente, passando a ser de 1 em 10.003, com custo proporcionalmente maior por bilhete.

O que são os Bolões da Caixa?

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Para participar, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar diretamente ao atendente da lotérica.

Na Mega Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É permitida a realização de um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 quotas, dependendo da quantidade de números escolhidos (de 6 a 15 dezenas). Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas (poderão ser cobradas tarifas de serviço adicionais de até 35% do valor da cota).