Resultado Mega Sena 3076 de terça-feira (27/10): confira os números sorteados

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, 27 de outubro de 2026 (27/10/26), o sorteio do concurso 3076 da Mega Sena. O evento ocorre no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP), com início previsto para as 21h (horário de Brasília). O prêmio estimado é de R$ 305 milhões.

Resultado da Mega Sena 3076: Em Instantes

O Resultado Mega Sena 3076 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, logo após as 21h. Fique atento e atualize a página para conferir em tempo real se a sua aposta foi contemplada com a bolão milionária!

Como funciona a Mega Sena: Guia completo de apostas

Enquanto aguarda a divulgação oficial das dezenas do concurso 3076, confira abaixo as principais informações e regras da loteria mais concorrida do país, conforme os dados oficiais da Caixa Econômica Federal:

Como Jogar

Para concorrer, o apostador deve escolher de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. Ganha o prêmio máximo quem acertar as 6 dezenas sorteadas. Também é possível faturar prêmios acertando 4 (Quadra) ou 5 números (Quina).

Surpresinha: Deixe que o sistema da Caixa escolha os números de forma aleatória para você.

Deixe que o sistema da Caixa escolha os números de forma aleatória para você. Teimosinha: Concorra com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Preços das apostas

O valor do bilhete aumenta de acordo com a quantidade de números marcados:

6 números (aposta mínima): R$ 6,00

R$ 6,00 7 números: R$ 42,00

R$ 42,00 8 números: R$ 168,00

R$ 168,00 10 números: R$ 1.260,00

R$ 1.260,00 15 números: R$ 30.030,00

R$ 30.030,00 20 números (aposta máxima): R$ 232.560,00

Probabilidades de acerto

As chances de acertar a sena variam de acordo com a complexidade da aposta:

Aposta simples (6 números): 1 chance em 50.063.860

1 chance em 50.063.860 Aposta de 7 números: 1 chance em 7.151.980

1 chance em 7.151.980 Aposta de 10 números: 1 chance em 238.399

1 chance em 238.399 Aposta de 20 números: 1 chance em 1.292

Bolão da Mega-Sena

Quer aumentar as chances de ganhar apostando em grupo? O Bolão oficial da Caixa tem preço mínimo de R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. É permitido formar grupos de 2 a 100 cotas, podendo ser adquirido diretamente nas lotéricas (com tarifa adicional de até 35%) ou por meio do portal Loterias Online.