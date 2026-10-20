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Resultado Mega Sena 3072 de terça-feira (20/10): confira os números sorteados

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 20/10/26 19h16
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Imagem mostra um canhoto de apostas da Mega Sena, com um papel para marcação e uma caneta preta.
Veja o resultado do sorteio mais recente da Mega Sena. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (20) o sorteio do concurso 3072 da Mega Sena. Os globos da sorte do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), começam a girar a partir das 21h (horário de Brasília). O prêmio acumulado está estimado em R$ 185 milhões.

Resultado da Mega Sena 3072: Em Instantes

O Resultado Mega Sena 3072 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, a partir das 21h. Atualize esta página após o horário estipulado para conferir os seis números sorteados e ver se você é o mais novo milionário do país!

Guia completo da Mega Sena: saiba como apostar e quais são as chances

Enquanto aguarda a divulgação das dezenas do concurso 3072, confira abaixo os detalhes essenciais sobre a principal loteria do Brasil, com dados oficiais da Caixa Econômica Federal:

Como Jogar

Para participar dos sorteios da Mega Sena, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Ganha o prêmio principal quem acertar as 6 dezenas sorteadas (Sena). Além do prêmio máximo, também são contempladas as apostas que acertarem 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).

A Caixa disponibiliza modalidades facilitadoras para os apostadores:

  • Surpresinha: O próprio sistema da lotérica escolhe os números de forma aleatória.
  • Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor cobrado varia conforme a quantidade de números marcados no bilhete:

  • Aposta mínima (6 números): R$ 6,00
  • 7 números: R$ 42,00
  • 8 números: R$ 168,00
  • 9 números: R$ 504,00
  • 10 números: R$ 1.260,00
  • 15 números: R$ 30.030,00
  • Aposta máxima (20 números): R$ 232.560,00

Probabilidades de Acerto

Quanto mais números forem marcados, maiores são as chances de faturar a bolada:

  • Aposta simples (6 números – R$ 6,00): 1 chance em 50.063.860 (Sena), 1 em 154.518 (Quina) e 1 em 2.332 (Quadra).
  • Aposta de 7 números: 1 em 7.151.980 (Sena).
  • Aposta de 10 números: 1 em 238.399 (Sena).
  • Aposta de 20 números: 1 em 1.292 (Sena).

Como funcionam os Bolões

O Bolão das Loterias Caixa é uma alternativa acessível para jogar em grupo e aumentar as probabilidades de ganhar:

  • Preço mínimo: R$ 18,00 por bolão, com cotas custando a partir de R$ 7,00 cada.
  • Cotas: Mínimo de 2 e máximo de 100 cotas por jogo.
  • É possível montar o próprio grupo ou adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas (com taxa de serviço adicional de até 35%) ou via Portal Loterias Online da Caixa.
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