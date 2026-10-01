Loterias

Resultado Mega Sena 3065: veja os números sorteados nesta quinta

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 01/10/26 21h06
Prefira a Tribuna no Google
mega sena, resultado mega sena, números mega sena
Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, o sorteio do concurso 3065 da Mega-Sena. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O sorteio conta com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook. O prêmio estimado é de R$ 75 milhões.

Resultado Mega-Sena 3065

08 – 10 -30 – 38 – 50 – 53

ATENÇÃO: O resultado oficial do concurso 3065 da Mega-Sena será apresentado exclusivamente nesta matéria em tempo real assim que as dezenas forem sorteadas e auditadas pela equipe da Caixa Econômica Federal às 21h. Atualize esta página após o horário estipulado para conferir as seis dezenas premiadas e o rateio completo dos ganhadores.

Como Jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena é a principal loteria do Brasil e paga milhões para o apostador que acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 (Quadra) ou 5 números (Quina).

Para apostar, o jogador escolhe de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.

  • Surpresinha: Opção em que o sistema da Caixa escolhe os números aleatoriamente para o apostador.
  • Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos.
  • Canais de aposta: As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país, no portal oficial Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

Preços das Apostas

O valor da aposta varia conforme a quantidade de dezenas selecionadas. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Quantidade de NúmerosPreço da Aposta (R$)
6 números (aposta simples)R$ 6,00
7 númerosR$ 42,00
8 númerosR$ 168,00
9 númerosR$ 504,00
10 númerosR$ 1.260,00
15 númerosR$ 30.030,00
20 númerosR$ 232.560,00

Nota: Para apostas feitas no site ou app Loterias Caixa, o valor mínimo do carrinho de compras é de R$ 30,00.

Probabilidades de Ganhar

A probabilidade de acerto aumenta à medida que se adicionam dezenas ao jogo. Confira as chances com base no tipo de jogo:

Dezenas JogadasChance de Sena (6 acertos)Chance de Quina (5 acertos)Chance de Quadra (4 acertos)
6 números1 em 50.063.8601 em 154.5181 em 2.332
7 números1 em 7.151.9801 em 44.9811 em 1.038
8 números1 em 1.787.9951 em 17.1921 em 539
10 números1 em 397.3301 em 5.6761 em 269
15 números1 em 10.0031 em 3701 em 37
20 números1 em 1.2921 em 1341 em 13

Bolão Caixa

O Bolão Caixa é a oportunidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. É possível preencher o campo específico no volante ou solicitar a um atendente da lotérica.

  • Valor mínimo: O Bolão da Mega-Sena tem preço mínimo de R$ 15,00.
  • Cotas: Cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00.
  • Quantidade de cotas: Permite de 2 a 100 cotas, a depender da quantidade de números escolhidos no jogo.
  • Tarifa de serviço: A lotérica pode cobrar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota para bolões organizados pela própria unidade.

Como Resgatar o Prêmio

Caso seja premiado no concurso 3064 da Mega-Sena, o apostador deve ficar atento aos prazos e locais de resgate:

  1. Valores até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
  2. Valores superiores a R$ 2.259,20: O pagamento é feito exclusivamente nas agências da Caixa mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original premiado.
  3. Prêmios iguais ou superiores a R$ 10.000,00: São pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a contar de sua apresentação na agência Caixa.
  4. Prazo de caducidade: Os prêmios prescrevem em 90 dias corridos após a data do sorteio. Após esse período, os valores não reclamados são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).
Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google