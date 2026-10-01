Resultado Mega Sena 3065: veja os números sorteados nesta quinta

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, o sorteio do concurso 3065 da Mega-Sena. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O sorteio conta com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook. O prêmio estimado é de R$ 75 milhões.
Resultado Mega-Sena 3065
08 – 10 -30 – 38 – 50 – 53
ATENÇÃO: O resultado oficial do concurso 3065 da Mega-Sena será apresentado exclusivamente nesta matéria em tempo real assim que as dezenas forem sorteadas e auditadas pela equipe da Caixa Econômica Federal às 21h. Atualize esta página após o horário estipulado para conferir as seis dezenas premiadas e o rateio completo dos ganhadores.
Como Jogar na Mega-Sena
A Mega-Sena é a principal loteria do Brasil e paga milhões para o apostador que acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 (Quadra) ou 5 números (Quina).
Para apostar, o jogador escolhe de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.
- Surpresinha: Opção em que o sistema da Caixa escolhe os números aleatoriamente para o apostador.
- Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos.
- Canais de aposta: As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país, no portal oficial Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.
Preços das Apostas
O valor da aposta varia conforme a quantidade de dezenas selecionadas. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.
|Quantidade de Números
|Preço da Aposta (R$)
|6 números (aposta simples)
|R$ 6,00
|7 números
|R$ 42,00
|8 números
|R$ 168,00
|9 números
|R$ 504,00
|10 números
|R$ 1.260,00
|15 números
|R$ 30.030,00
|20 números
|R$ 232.560,00
Nota: Para apostas feitas no site ou app Loterias Caixa, o valor mínimo do carrinho de compras é de R$ 30,00.
Probabilidades de Ganhar
A probabilidade de acerto aumenta à medida que se adicionam dezenas ao jogo. Confira as chances com base no tipo de jogo:
|Dezenas Jogadas
|Chance de Sena (6 acertos)
|Chance de Quina (5 acertos)
|Chance de Quadra (4 acertos)
|6 números
|1 em 50.063.860
|1 em 154.518
|1 em 2.332
|7 números
|1 em 7.151.980
|1 em 44.981
|1 em 1.038
|8 números
|1 em 1.787.995
|1 em 17.192
|1 em 539
|10 números
|1 em 397.330
|1 em 5.676
|1 em 269
|15 números
|1 em 10.003
|1 em 370
|1 em 37
|20 números
|1 em 1.292
|1 em 134
|1 em 13
Bolão Caixa
O Bolão Caixa é a oportunidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. É possível preencher o campo específico no volante ou solicitar a um atendente da lotérica.
- Valor mínimo: O Bolão da Mega-Sena tem preço mínimo de R$ 15,00.
- Cotas: Cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00.
- Quantidade de cotas: Permite de 2 a 100 cotas, a depender da quantidade de números escolhidos no jogo.
- Tarifa de serviço: A lotérica pode cobrar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota para bolões organizados pela própria unidade.
Como Resgatar o Prêmio
Caso seja premiado no concurso 3064 da Mega-Sena, o apostador deve ficar atento aos prazos e locais de resgate:
- Valores até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
- Valores superiores a R$ 2.259,20: O pagamento é feito exclusivamente nas agências da Caixa mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original premiado.
- Prêmios iguais ou superiores a R$ 10.000,00: São pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a contar de sua apresentação na agência Caixa.
- Prazo de caducidade: Os prêmios prescrevem em 90 dias corridos após a data do sorteio. Após esse período, os valores não reclamados são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).