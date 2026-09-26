Resultado Mega Sena 3063: confira os números sorteados neste domingo (27/09)

O sorteio do concurso 3063 da Mega Sena é realizado neste domingo, 27 de setembro de 2026, a partir das 11h (horário de Brasília). Com prêmio acumulado estimado em R$ 45 milhões, as seis dezenas serão extraídas no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, com transmissão ao vivo através do canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube e redes sociais.
Resultado da Mega Sena 3063:
O resultado será divulgado a partir das 11 horas.
Atualize esta página após o horário informado para conferir dezenas, ganhadores das faixas de 6, 5 e 4 acertos e os valores detalhados da premiação.
Como Funciona a Mega Sena
A Mega Sena é a principal modalidade lotérica do país. Para ganhar o prêmio principal (Sena), o apostador precisa acertar os 6 números sorteados entre as 60 opções disponíveis no volante de apostas. Também são premiadas as apostas que garantirem a Quina (5 acertos) e a Quadra (4 acertos).
- Surpresinha: Opção em que o sistema da Caixa escolhe aleatoriamente os números pelo apostador.
- Teimosinha: Permite concorrer com a mesma combinação de números por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.
Preços das Apostas e Probabilidades de Ganhar
A quantidade de números marcados em um único bilhete influi diretamente nas chances de vitória e no valor cobrado:
- Aposta Simples (6 números): Custa R$ 6,00, com probabilidade de acerto de 1 em 50.063.860.
- Aposta de 7 números: Custa R$ 42,00, com probabilidade de 1 em 7.151.980.
- Aposta de 8 números: Custa R$ 168,00, com probabilidade de 1 em 1.787.995.
- Aposta de 9 números: Custa R$ 504,00, com probabilidade de 1 em 595.998.
- Aposta de 10 números: Custa R$ 1.260,00, com probabilidade de 1 em 238.399.
- Aposta Máxima (20 números): Custa R$ 232.560,00, com probabilidade de 1 em 1.292.
Bolão Oficial da Caixa
Para apostadores que preferem jogar em grupo para baratear o custo de apostas com mais dezenas, o Bolão da Mega Sena é a alternativa recomendada:
- O valor mínimo para realizar um bolão oficial é de R$ 18,00, com cota mínima a partir de R$ 7,00 (ou R$ 8,00 dependendo da quantidade de números).
- Permite a formação de grupos contendo entre 2 e 100 cotas.
- Cada participante recebe o recibo individual de cota, o que permite efetuar o resgate da sua fatia do prêmio de maneira independente.
- Bolões organizados diretamente pelas casas lotéricas podem ter cobrança de taxa de serviço de até 35% do valor da cota.
Resgate de Prêmios e Prazos
- Os prêmios podem ser recebidos em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
- Prêmios líquidos acima do limite de isenção devem ser retirados obrigatoriamente em agências bancárias da Caixa.
- O prazo para reivindicação dos valores é de 90 dias corridos a contar da data do sorteio. Após esse prazo, os montantes não resgatados são repassados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).