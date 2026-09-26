Resultado Mega Sena 3063: confira os números sorteados neste domingo (27/09)

O sorteio do concurso 3063 da Mega Sena é realizado neste domingo, 27 de setembro de 2026, a partir das 11h (horário de Brasília). Com prêmio acumulado estimado em R$ 45 milhões, as seis dezenas serão extraídas no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, com transmissão ao vivo através do canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube e redes sociais.

Resultado da Mega Sena 3063:

O resultado será divulgado a partir das 11 horas.

Atualize esta página após o horário informado para conferir dezenas, ganhadores das faixas de 6, 5 e 4 acertos e os valores detalhados da premiação.

Como Funciona a Mega Sena

A Mega Sena é a principal modalidade lotérica do país. Para ganhar o prêmio principal (Sena), o apostador precisa acertar os 6 números sorteados entre as 60 opções disponíveis no volante de apostas. Também são premiadas as apostas que garantirem a Quina (5 acertos) e a Quadra (4 acertos).

Surpresinha: Opção em que o sistema da Caixa escolhe aleatoriamente os números pelo apostador.

Opção em que o sistema da Caixa escolhe aleatoriamente os números pelo apostador. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma combinação de números por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Preços das Apostas e Probabilidades de Ganhar

A quantidade de números marcados em um único bilhete influi diretamente nas chances de vitória e no valor cobrado:

Aposta Simples (6 números): Custa R$ 6,00, com probabilidade de acerto de 1 em 50.063.860.

Custa R$ 6,00, com probabilidade de acerto de 1 em 50.063.860. Aposta de 7 números: Custa R$ 42,00, com probabilidade de 1 em 7.151.980.

Custa R$ 42,00, com probabilidade de 1 em 7.151.980. Aposta de 8 números: Custa R$ 168,00, com probabilidade de 1 em 1.787.995.

Custa R$ 168,00, com probabilidade de 1 em 1.787.995. Aposta de 9 números: Custa R$ 504,00, com probabilidade de 1 em 595.998.

Custa R$ 504,00, com probabilidade de 1 em 595.998. Aposta de 10 números: Custa R$ 1.260,00, com probabilidade de 1 em 238.399.

Custa R$ 1.260,00, com probabilidade de 1 em 238.399. Aposta Máxima (20 números): Custa R$ 232.560,00, com probabilidade de 1 em 1.292.

Bolão Oficial da Caixa

Para apostadores que preferem jogar em grupo para baratear o custo de apostas com mais dezenas, o Bolão da Mega Sena é a alternativa recomendada:

O valor mínimo para realizar um bolão oficial é de R$ 18,00, com cota mínima a partir de R$ 7,00 (ou R$ 8,00 dependendo da quantidade de números).

Permite a formação de grupos contendo entre 2 e 100 cotas.

Cada participante recebe o recibo individual de cota, o que permite efetuar o resgate da sua fatia do prêmio de maneira independente.

Bolões organizados diretamente pelas casas lotéricas podem ter cobrança de taxa de serviço de até 35% do valor da cota.

Resgate de Prêmios e Prazos

Os prêmios podem ser recebidos em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Prêmios líquidos acima do limite de isenção devem ser retirados obrigatoriamente em agências bancárias da Caixa.

O prazo para reivindicação dos valores é de 90 dias corridos a contar da data do sorteio. Após esse prazo, os montantes não resgatados são repassados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).