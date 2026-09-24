Resultado Mega Sena 3062: confira os números sorteados nesta quinta-feira (24/09)

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

O Resultado Mega Sena 3062 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela equipe da Caixa Econômica Federal. Atualize esta página após as 21h para conferir em primeira mão as seis dezenas sorteadas e o rateio completo dos prêmios nas faixas de 6, 5 e 4 acertos.

Informações gerais sobre a Mega-Sena

Enquanto aguarda a divulgação das dezenas do concurso 3062, confira as principais regras, valores e probabilidades para apostar na loteria mais popular do Brasil.

Como jogar

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve escolher de 6 a 20 números no volante de apostas, que contém 60 opções disponíveis (de 01 a 60). Ganha o prêmio principal quem acertar os 6 números sorteadosa (Sena). Também há premiação para quem acertar 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).

Surpresinha: Modalidade em que o próprio sistema escolhe as dezenas de forma aleatória.

Modalidade em que o próprio sistema escolhe as dezenas de forma aleatória. Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor da aposta varia de acordo com a quantidade de números marcados no volante:

6 números (aposta mínima): R$ 6,00

R$ 6,00 7 números: R$ 42,00

R$ 42,00 8 números: R$ 168,00

R$ 168,00 9 números: R$ 504,00

R$ 504,00 10 números: R$ 1.260,00

R$ 1.260,00 20 números (aposta máxima): R$ 232.560,00

Probabilidades de Acerto

Quanto mais números forem inseridos no bilhete, maiores são as chances de faturar o prêmio:

Quantidade de Números Valor da Aposta Probabilidade (Sena) Probabilidade (Quina) Probabilidade (Quadra) 6 números R$ 6,00 1 em 50.063.860 1 em 154.518 1 em 2.332 7 números R$ 42,00 1 em 7.151.980 1 em 44.981 1 em 1.038 8 números R$ 168,00 1 em 1.787.995 1 em 17.192 1 em 539 10 números R$ 1.260,00 1 em 238.399 1 em 3.973 1 em 195 20 números R$ 232.560,00 1 em 1.292 1 em 81 1 em 13

Bolão CAIXA

O Bolão é a opção para apostar em grupo e aumentar as chances de vitória dividindo o custo das apostas:

Valor mínimo: R$ 18,00 para a criação do Bolão na Mega-Sena.

R$ 18,00 para a criação do Bolão na Mega-Sena. Cota mínima: R$ 7,00 por cota.

R$ 7,00 por cota. Quantidade de cotas: Varia de 2 a 100 cotas

Varia de 2 a 100 cotas Bolão nas lotéricas: É possível adquirir cotas organizadas diretamente pelas casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online CAIXA, com tarifa adicional de serviço de até 35%.

Resgate de Prêmios

Os prêmios prescrevem em até 90 dias após a data do sorteio. Decorrido esse período, os valores não reclamados são repassados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).