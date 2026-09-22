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Resultado Mega Sena 3061: confira os números sorteados nesta terça-feira (22/09)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 22/09/26 19h25
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Imagem mostra um canhoto de apostas da Mega Sena, com um papel para marcação e uma caneta preta.
Veja o resultado do sorteio mais recente da Mega Sena. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Resultado Mega Sena 3061 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela equipe da Caixa Econômica Federal. Atualize esta página após as 21h para conferir em primeira mão as seis dezenas sorteadas e o rateio completo dos prêmios nas faixas de 6, 5 e 4 acertos.

Informações gerais sobre a Mega-Sena

Enquanto aguarda a divulgação das dezenas do concurso 3061, confira as principais regras, valores e probabilidades para apostar na loteria mais popular do Brasil.

Como jogar

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve escolher de 6 a 20 números no volante de apostas, que contém 60 opções disponíveis (de 01 a 60). Ganha o prêmio principal quem acertar os 6 números sorteadosa (Sena). Também há premiação para quem acertar 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).

  • Surpresinha: Modalidade em que o próprio sistema escolhe as dezenas de forma aleatória.
  • Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor da aposta varia de acordo com a quantidade de números marcados no volante:

  • 6 números (aposta mínima): R$ 6,00
  • 7 números: R$ 42,00
  • 8 números: R$ 168,00
  • 9 números: R$ 504,00
  • 10 números: R$ 1.260,00
  • 20 números (aposta máxima): R$ 232.560,00

Probabilidades de Acerto

Quanto mais números forem inseridos no bilhete, maiores são as chances de faturar o prêmio:

Quantidade de NúmerosValor da ApostaProbabilidade (Sena)Probabilidade (Quina)Probabilidade (Quadra)
6 númerosR$ 6,001 em 50.063.8601 em 154.5181 em 2.332
7 númerosR$ 42,001 em 7.151.9801 em 44.9811 em 1.038
8 númerosR$ 168,001 em 1.787.9951 em 17.1921 em 539
10 númerosR$ 1.260,001 em 238.3991 em 3.9731 em 195
20 númerosR$ 232.560,001 em 1.2921 em 811 em 13

Bolão CAIXA

O Bolão é a opção para apostar em grupo e aumentar as chances de vitória dividindo o custo das apostas:

  • Valor mínimo: R$ 18,00 para a criação do Bolão na Mega-Sena.
  • Cota mínima: R$ 7,00 por cota.
  • Quantidade de cotas: Varia de 2 a 100 cotas
  • Bolão nas lotéricas: É possível adquirir cotas organizadas diretamente pelas casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online CAIXA, com tarifa adicional de serviço de até 35%.

Resgate de Prêmios

Os prêmios prescrevem em até 90 dias após a data do sorteio. Decorrido esse período, os valores não reclamados são repassados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES)

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