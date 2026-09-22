Resultado Mega Sena 3061: confira os números sorteados nesta terça-feira (22/09)

O Resultado Mega Sena 3061 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela equipe da Caixa Econômica Federal. Atualize esta página após as 21h para conferir em primeira mão as seis dezenas sorteadas e o rateio completo dos prêmios nas faixas de 6, 5 e 4 acertos.
Informações gerais sobre a Mega-Sena
Enquanto aguarda a divulgação das dezenas do concurso 3061, confira as principais regras, valores e probabilidades para apostar na loteria mais popular do Brasil.
Como jogar
Para participar da Mega-Sena, o apostador deve escolher de 6 a 20 números no volante de apostas, que contém 60 opções disponíveis (de 01 a 60). Ganha o prêmio principal quem acertar os 6 números sorteadosa (Sena). Também há premiação para quem acertar 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).
- Surpresinha: Modalidade em que o próprio sistema escolhe as dezenas de forma aleatória.
- Teimosinha: Permite concorrer com os mesmos números por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.
Preços das Apostas
O valor da aposta varia de acordo com a quantidade de números marcados no volante:
- 6 números (aposta mínima): R$ 6,00
- 7 números: R$ 42,00
- 8 números: R$ 168,00
- 9 números: R$ 504,00
- 10 números: R$ 1.260,00
- 20 números (aposta máxima): R$ 232.560,00
Probabilidades de Acerto
Quanto mais números forem inseridos no bilhete, maiores são as chances de faturar o prêmio:
|Quantidade de Números
|Valor da Aposta
|Probabilidade (Sena)
|Probabilidade (Quina)
|Probabilidade (Quadra)
|6 números
|R$ 6,00
|1 em 50.063.860
|1 em 154.518
|1 em 2.332
|7 números
|R$ 42,00
|1 em 7.151.980
|1 em 44.981
|1 em 1.038
|8 números
|R$ 168,00
|1 em 1.787.995
|1 em 17.192
|1 em 539
|10 números
|R$ 1.260,00
|1 em 238.399
|1 em 3.973
|1 em 195
|20 números
|R$ 232.560,00
|1 em 1.292
|1 em 81
|1 em 13
Bolão CAIXA
O Bolão é a opção para apostar em grupo e aumentar as chances de vitória dividindo o custo das apostas:
- Valor mínimo: R$ 18,00 para a criação do Bolão na Mega-Sena.
- Cota mínima: R$ 7,00 por cota.
- Quantidade de cotas: Varia de 2 a 100 cotas
- Bolão nas lotéricas: É possível adquirir cotas organizadas diretamente pelas casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online CAIXA, com tarifa adicional de serviço de até 35%.
Resgate de Prêmios
Os prêmios prescrevem em até 90 dias após a data do sorteio. Decorrido esse período, os valores não reclamados são repassados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES)