Resultado Mega Sena 3060: veja quais foram os números sorteados

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo, 20 de setembro de 2026, o sorteio do concurso 3060 da Mega-Sena. O evento, que promete premiar quem acertar as seis dezenas milionárias, será realizado a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Resultado da Mega Sena 3060

– A partir das 11h

O resultado desta loteria será apresentado nesta matéria assim que o sorteio acontecer a partir das 21h.

(Atualize a página para conferir os números sorteados e o rateio completo com os ganhadores das faixas de 6, 5 e 4 acertos).

Como funciona a Mega-Sena?

A Mega-Sena é a maior modalidade lotérica do Brasil e paga milhões para o apostador que acertar os 6 números sorteados. Além do prêmio principal (Sena), também é possível ganhar prêmios de menor valor acertando 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).

Como jogar

Para apostar, o jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. As apostas podem ser feitas presencialmente em qualquer casa lotérica credenciada do país, ou online, através do site oficial Loterias Caixa e do aplicativo Loterias Caixa.

Preço das apostas

O valor da aposta varia de acordo com a quantidade de números marcados:

Aposta simples (6 números): R$ 5,00

R$ 5,00 7 números: R$ 35,00

R$ 35,00 8 números: R$ 140,00 (Quanto mais números você marcar, maior o valor do jogo e maiores as chances de faturar o prêmio).

Probabilidades de ganhar

As chances de acertar a Sena com uma aposta simples de 6 números são de 1 em 50.063.860. Se o apostador optar por marcar o limite máximo de 20 números na mesma cartela, a probabilidade sobe para 1 em 1.292.

6 acertos (Sena): 1 em 50.063.860

1 em 50.063.860 5 acertos (Quina): 1 em 154.518

1 em 154.518 4 acertos (Quadra): 1 em 2.332

Bolão Caixa

Para aumentar as chances de vitória sem gastar tanto individualmente, os apostadores podem optar pelo Bolão Oficial da Caixa. É possível montar o próprio grupo ou adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas. O valor mínimo do Bolão da Mega-Sena é de R$ 15,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00.

Como resgatar o prêmio?

Os prêmios podem ser recebidos em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Caso o prêmio bruto seja superior ao limite de isenção do Imposto de Renda, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências bancárias da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original, CPF e o comprovante de aposta original.