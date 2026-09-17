Resultado Mega Sena 3059: veja os números do sorteio desta quinta (17/09)

Nesta quinta-feira, 17 de setembro de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3059 da Mega-Sena. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP). Com o prêmio principal estimado em R$ 102 milhões para a aposta que cravar as seis dezenas, a expectativa é alta entre os apostadores de todo o país.

Resultado da Mega Sena 3059

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Assim que as dezenas forem extraídas dos globos e validadas pela equipe de auditores da Caixa, a lista dos números sorteados, a quantidade de ganhadores por faixa de acerto (Sena, Quina e Quadra) e o rateio completo do valor acumulado serão atualizados em tempo real nesta página.

Informações Gerais sobre a Mega-Sena

Como jogar

Para concorrer aos prêmios da Mega-Sena, o participante deve marcar de 6 a 20 números no volante, que é composto por 60 dezenas (de 01 a 60). O prêmio principal é concedido a quem acertar os 6 números sorteados (Sena), mas também são premiadas as apostas com 5 acertos (Quina) e 4 acertos (Quadra).

A Caixa disponibiliza modalidades facilitadas para os apostadores:

Surpresinha : O sistema da lotérica escolhe os números de forma aleatória para o jogador.

: O sistema da lotérica escolhe os números de forma aleatória para o jogador. Teimosinha: Permite manter o mesmo jogo por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Preços das apostas

A aposta simples na Mega-Sena, contendo 6 números, custa R$ 6,00. Conforme mais números são adicionados ao bilhete, o valor da aposta cresce, assim como as chances de vitória:

6 números : R$ 6,00

: R$ 6,00 7 números : R$ 42,00

: R$ 42,00 8 números : R$ 168,00

: R$ 168,00 9 números : R$ 504,00

: R$ 504,00 10 números : R$ 1.260,00

: R$ 1.260,00 15 números : R$ 30.030,00

: R$ 30.030,00 20 números (limite máximo): R$ 232.560,00

Probabilidades de acerto

As chances de ser contemplado dependem da quantidade de dezenas selecionadas no cartão:

Aposta de 6 números (simples) : 1 chance em 50.063.860 para a Sena; 1 em 154.518 para a Quina; 1 em 2.332 para a Quadra.

: 1 chance em 50.063.860 para a Sena; 1 em 154.518 para a Quina; 1 em 2.332 para a Quadra. Aposta de 7 números : 1 chance em 7.151.980 para a Sena; 1 em 44.981 para a Quina; 1 em 1.038 para a Quadra.

: 1 chance em 7.151.980 para a Sena; 1 em 44.981 para a Quina; 1 em 1.038 para a Quadra. Aposta de 10 números : 1 chance em 238.399 para a Sena; 1 em 3.973 para a Quina; 1 em 195 para a Quadra.

: 1 chance em 238.399 para a Sena; 1 em 3.973 para a Quina; 1 em 195 para a Quadra. Aposta de 20 números (máxima): 1 chance em 1.292 para a Sena; 1 em 81 para a Quina; 1 em 13 para a Quadra.

Bolão da Mega-Sena

O Bolão Oficial é a alternativa da Caixa para quem deseja jogar em grupo e aumentar as probabilidades de vitória mantendo um custo acessível.

Preço mínimo : O valor mínimo para realizar um bolão na Mega-Sena é de R$ 18,00, com cada cota individual custando a partir de R$ 7,00.

: O valor mínimo para realizar um bolão na Mega-Sena é de R$ 18,00, com cada cota individual custando a partir de R$ 7,00. Cotas : É permitido formar bolões de 2 a 100 cotas.

: É permitido formar bolões de 2 a 100 cotas. Jogos por recibo : É possível realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

: É possível realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números. Tarifa de serviço : Cotas adquiridas diretamente nas casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online podem ter uma tarifa de serviço de até 35% do valor da cota.

: Cotas adquiridas diretamente nas casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online podem ter uma tarifa de serviço de até 35% do valor da cota. Horário limite: A venda de bolões digitais no dia do sorteio se encerra às 19h30.

Distribuição do prêmio e prazo de resgate

Do montante arrecadado em cada concurso, 43,79% são destinados ao prêmio bruto. Essa quantia é dividida da seguinte forma:

40% : Distribuídos entre os acertadores das 6 dezenas (Sena).

: Distribuídos entre os acertadores das 6 dezenas (Sena). 13% : Distribuídos entre os acertadores de 5 dezenas (Quina).

: Distribuídos entre os acertadores de 5 dezenas (Quina). 15% : Distribuídos entre os acertadores de 4 dezenas (Quadra).

: Distribuídos entre os acertadores de 4 dezenas (Quadra). 22% : Ficam acumulados para a primeira faixa dos concursos de final 0 ou 5.

: Ficam acumulados para a primeira faixa dos concursos de final 0 ou 5. 10%: Ficam acumulados para a primeira faixa do último concurso de final 0 ou 5 do ano (Mega da Virada).

Os prêmios prescrevem em até 90 dias após a data do sorteio. Se o valor não for resgatado nesse prazo, o montante é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).