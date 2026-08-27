Resultado Mega Sena 3050: confira os números sorteados nesta quinta (27/08)

Nesta quinta-feira, 27 de agosto de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3050 da Mega-Sena. O evento está marcado para as 21h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Com uma premiação estimada em R$ 25 milhões, apostadores de todo o Brasil aguardam ansiosamente pela revelação das seis dezenas que podem mudar a vida de um novo milionário.

Resultado da Mega Sena 3050:

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Atenção: Os seis números sorteados no concurso 3050 serão apresentados exclusively nesta matéria assim que a extração for concluída pela equipe da Caixa, a partir das 21h. Atualize esta página após o horário estipulado para conferir as dezenas em tempo real e descobrir se você é o mais novo ganhador!

Como jogar na Mega-Sena

Para concorrer aos prêmios milionários da Mega-Sena, o apostador deve marcar de 6 a 20 números no volante, entre os 60 disponíveis (de 01 a 60). Leva o prêmio principal quem acertar os 6 números sorteados (Sena), mas também há prêmios para quem faz 5 acertos (Quina) ou 4 acertos (Quadra).

Para facilitar a aposta, a Caixa oferece duas modalidades especiais:

Surpresinha: O próprio sistema escolhe as dezenas de forma aleatória para você.

O próprio sistema escolhe as dezenas de forma aleatória para você. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Preços das apostas e Probabilidades

A aposta simples, com 6 números marcados, custa R$ 6,00. À medida que você adiciona mais números ao bilhete, o valor da aposta aumenta, assim como as chances de ganhar:

Números Jogados Valor da Aposta Chance de Sena (1 em) Chance de Quina (1 em) Chance de Quadra (1 em) 6 dezenas R$ 6,00 50.063.860 154.518 2.332 7 dezenas R$ 42,00 7.151.980 44.981 1.038 8 dezenas R$ 168,00 1.787.995 17.192 539 10 dezenas R$ 1.260,00 238.399 3.973 195 20 dezenas R$ 232.560,00 1.292 81 13

Bolão da Mega-Sena

O Bolão das Loterias CAIXA é a melhor opção para quem deseja apostar em grupo e aumentar consideravelmente as chances de acerto sem gastar muito individualmente:

Preço Mínimo: Os bolões têm valor mínimo de R$ 18,00 , sendo que cada cota individual não pode ser inferior a R$ 7,00 .

Os bolões têm valor mínimo de , sendo que cada cota individual não pode ser inferior a . Cotas: Varia entre 2 e 100 cotas por bolão, dependendo da quantidade de números selecionados.

Varia entre 2 e 100 cotas por bolão, dependendo da quantidade de números selecionados. Onde comprar: Podem ser montados nas casas lotéricas ou adquiridos diretamente no portal e app Loterias Online da Caixa (com tarifa de serviço de até 35%). As vendas de bolões digitais no dia do sorteio encerram-se às 19h30.

Dias de Sorteio e Prazos para Resgate

Os sorteios regulares da Mega-Sena acontecem três vezes por semana: às terças e quintas-feiras, a partir das 21h, e aos domingos, às 11h.

Os ganhadores têm até 90 dias corridos após a data do sorteio para resgatar o prêmio em qualquer agência da Caixa ou unidade lotérica credenciada. Passado esse prazo, os valores não reclamados são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).