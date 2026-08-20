Resultado Mega Sena 3047: veja os números sorteados nesta quinta

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (20) o sorteio do concurso 3047 da Mega Sena, com um prêmio acumulado estimado em R$ 50 milhões para a aposta que acertar sozinha as seis dezenas sorteadas. A extração das bolinhas ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Resultado da Mega Sena 3047:

– A partir das 21h

Aviso Importante aos Apostadores: O resultado oficial e completo desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, a partir das 21h. Atualize esta página para conferir em primeira mão as seis dezenas sorteadas, a quantidade de ganhadores e o rateio detalhado das faixas de prêmio (Sena, Quina e Quadra).

Guia Completo da Mega Sena: Regras, Probabilidades e Como Apostar

Enquanto os globos do Espaço da Sorte não começam a girar para o concurso 3046, confira a seguir o guia completo com tudo o que você precisa saber sobre a dinâmica e as regras da maior loteria do Brasil.

Como Jogar na Mega Sena

Para participar do sorteio, o apostador deve escolher de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante (de 01 a 60). O prêmio principal é concedido a quem acerta todas as 6 dezenas sorteadas (Sena), mas também há prêmios para quem acerta 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).

Surpresinha: Opção em que o sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma aleatória para o apostador.

Opção em que o sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma aleatória para o apostador. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.