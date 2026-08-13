Resultado Mega Sena 3044: confira os números sorteados nesta quinta-feira (13)

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Como Jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena consiste em escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante (de 01 a 60). Ganha o prêmio principal quem acertar a Sena (6 dezenas sorteadas). Também são premiados os apostadores que cravarem a Quina (5 números) e a Quadra (4 números).

Para quem prefere a sorte automatizada, é possível optar pela Surpresinha, onde o sistema da Caixa escolhe os números aleatoriamente. Já para os apostadores recorrentes, existe a Teimosinha, modalidade que permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 10 ou 12 concursos consecutivos.

Preços das Apostas e Probabilidades

O valor do jogo aumenta conforme a quantidade de dezenas selecionadas. A aposta simples, de 6 números, custa R$ 6,00. Veja os valores atualizados e a probabilidade de acerto para a Sena:

N° de Dezenas Marcadas Valor da Aposta (R$) Chance de Ganhar a Sena 6 números (aposta simples) R$ 6,00 1 em 50.063.860 7 números R$ 42,00 1 em 7.151.980 8 números R$ 168,00 1 em 1.787.995 10 números R$ 1.260,00 1 em 238.399 15 números R$ 30.030,00 1 em 10.003 20 números (aposta máxima) R$ 232.560,00 1 em 1.292

Bolões Oficiais da Caixa

Para aumentar as chances sem gastar valores individuais elevados, muitos apostadores optam pelos Bolões da Caixa.

Valor mínimo: R$ 18,00.

R$ 18,00. Cotas: A partir de R$ 7,00 por cota.

A partir de R$ 7,00 por cota. Participantes: De 2 a 100 cotas por bolão.

De 2 a 100 cotas por bolão. Os bolões podem ser montados nas próprias casas lotéricas ou comprados prontos com o atendente.

Como e Onde Apostar

As apostas podem ser realizadas até às 20h do dia do sorteio:

Presencialmente: Em qualquer casa lotérica credenciada do país. Internet: Pelo site oficial Loterias Caixa ou através do aplicativo oficial Loterias CAIXA (disponível para Android e iOS).

Para conferência detalhada e regulamento completo, acesse o canal oficial:

🔗 Site Oficial das Loterias Caixa – Mega-Sena