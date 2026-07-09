Resultado Mega Sena 3029: Sorteio de R$ 45 milhões desta quinta (09/07)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (09) o aguardado sorteio do concurso 3029 da Mega-Sena. Após acumular no sorteio anterior, a principal loteria do país promete pagar um prêmio estimado em R$ 45 milhões para quem cravar as seis dezenas.

O sorteio acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais da instituição. As apostas puderam ser feitas até as 20h.

Resultado Mega Sena 3029: Em Instantes

Assim que as bolas forem sorteadas e o rateio oficial for processado pela Caixa, os números e os detalhes dos ganhadores aparecerão atualizados nesta página.

Guia Completo da Mega-Sena: Como funciona a dinâmica do jogo

Se você está começando a apostar ou deseja entender melhor a mecânica de distribuição e probabilidades da maior loteria do Brasil, confira as regras oficiais baseadas na Caixa Econômica Federal.

Como Jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para participar, você deve marcar de 6 a 20 números do cartão.

Surpresinha: Deixe que o sistema escolha os números para você de forma aleatória.

Deixe que o sistema escolha os números para você de forma aleatória. Teimosinha: Concorra com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou até 12 concursos seguidos.

Preços das Apostas e Probabilidades

Quanto mais números você marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio principal. Uma aposta simples (6 números) custa R$ 6,00.

Quantidade de Números Valor da Aposta (R$) Probabilidade de Ganhar (Sena) 6 números R$ 6,00 1 em 50.063.860 7 números R$ 35,00 1 em 7.151.980 8 números R$ 140,00 1 em 1.787.995 9 números R$ 420,00 1 em 595.998 10 números R$ 1.050,00 1 em 238.399

Atenção aos canais digitais: Se optar por jogar pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa, o valor mínimo de compra por carrinho de apostas (somando qualquer jogo) é de R$ 30,00.

Como Funcionam os Bolões

O Bolão Caixa é a modalidade ideal para quem quer jogar em grupo com segurança. Cada participante recebe um recibo de cota individual, o que garante o direito de resgatar sua parte do prêmio de forma totalmente independente em caso de vitória.

Valor mínimo: Os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00.

Os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Cota mínima: Cada cota não pode custar menos de R$ 6,00.

Cada cota não pode custar menos de R$ 6,00. Limites: É permitido de 2 a 100 cotas, dependendo da quantidade de dezenas escolhidas na cartela.

É permitido de 2 a 100 cotas, dependendo da quantidade de dezenas escolhidas na cartela. Nota: Bolões organizados pelas próprias casas lotéricas podem cobrar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.