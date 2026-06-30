Resultado Mega Sena 3025: Veja os números sorteados nesta terça-feira (30/06)

Nesta terça-feira, 30 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3025 da Mega-Sena. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, localizado na cidade de São Paulo. O prêmio está estimado em R$ 23 milhões.

Resultado da Mega Sena 3025

– A partir das 21h

O Resultado Mega Sena 3025 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Nossa equipe de jornalismo fará o acompanhamento em tempo real para publicar as seis dezenas premiadas e o rateio completo imediatamente após a validação oficial da Caixa. Salve esta página nos seus favoritos e atualize o navegador a partir das 21h!

Como jogar na Mega-Sena

Para concorrer aos prêmios milionários da Mega-Sena, o apostador precisa marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. O prêmio máximo vai para quem acertar as 6 dezenas sorteadas (Sena), mas quem cravar 5 (Quina) ou 4 números (Quadra) também garante uma fatia do dinheiro.

As apostas online e presenciais podem ser feitas até um horário limite antes do sorteio. Os bilhetes físicos são registrados nas casas lotéricas credenciadas de todo o Brasil, enquanto os jogos digitais podem ser feitos pelo portal oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.

Preços das apostas e probabilidades

Os valores cobrados para apostar e as suas respectivas chances de faturar a bolada máxima variam de acordo com o tamanho do seu palpite:

Aposta simples (6 números): Custa R$ 6,00 . A probabilidade de levar o prêmio máximo é de 1 em 50.063.860 .

Custa . A probabilidade de levar o prêmio máximo é de . 7 números: Custa R$ 42,00 . A probabilidade de acerto melhora para 1 em 7.151.980 .

Custa . A probabilidade de acerto melhora para . 8 números: Custa R$ 168,00 . A probabilidade vai para 1 em 1.787.995 .

Custa . A probabilidade vai para . Aposta máxima (20 números): Entrega a chance mais alta permitida, com probabilidade de 1 em 1.292. Contudo, o preço do bilhete sobe exponencialmente em função das milhares de combinações criadas.

Bolão Caixa

Se você deseja aumentar expressivamente as suas chances de vitória sem precisar arcar com altos custos sozinho, o Bolão Caixa é o formato ideal. Ele permite realizar apostas coletivas de forma totalmente segura.

Ao jogar nessa modalidade na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 18,00, sendo que cada cota individual não pode ser menor que R$ 7,00 (podendo variar de 2 a 100 participantes por grupo). É possível preencher os dados em grupo diretamente no volante ou adquirir cotas prontas organizadas pelas lotéricas físicas e canais digitais autorizados.

Dica Importante: Mantenha o seu bilhete físico ou o comprovante digital bem guardado. Caso seja premiado, o resgate do prêmio pode ser feito em qualquer agência da Caixa mediante apresentação de documento de identidade original e do comprovante da aposta.

Para mais informações técnicas, regras e estatísticas detalhadas, consulte o site oficial das Loterias Caixa.