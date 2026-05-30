Resultado Mega Sena 3013: confira os números sorteados neste sábado (30/05)

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (30/05), o sorteio do concurso 3013 da Mega-Sena, uma das loterias mais aguardadas do país. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília). O prêmio principal estimado é de R$ 10 milhões, que promete mexer com o imaginário dos apostadores que registraram seus jogos até as 19h.

Resultado da Mega Sena 3013

– A partir das 21h

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize a página a partir das 21h para conferir as seis dezenas sorteadas e descobrir se você é o próximo milionário do Brasil.

Como jogar na Mega Sena

Para apostar na Mega-Sena, basta marcar de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. O jogador pode optar por deixar que o sistema escolha os números de forma aleatória (conhecida como Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (a Teimosinha).

As apostas podem ser feitas presencialmente em qualquer casa lotérica do país ou sem sair de casa, pelos canais digitais da Caixa: o portal oficial Loterias Caixa, o Internet Banking (para correntistas) ou pelo aplicativo oficial das Loterias Caixa, disponível para sistemas Android e iOS.

Preços das Apostas

O valor do bilhete varia conforme a quantidade de números selecionados. Quanto mais dezenas você marcar, maior será o valor do investimento:

Aposta simples (6 números): R$ 5,00

R$ 5,00 Aposta com 7 números: R$ 35,00

R$ 35,00 Aposta com 8 números: R$ 140,00

Nota: Os valores escalam progressivamente conforme o limite máximo de dezenas permitidas por volante.

Probabilidades de Ganhar

Faturar o prêmio máximo exige sorte, mas as chances aumentam significativamente se o apostador adicionar mais dezenas ao bilhete. Quem joga a aposta simples (6 números) encara uma probabilidade de acerto de 1 em 50.063.860. Já para quem escolhe marcar 7 números, essa chance melhora para 1 em 7.151.980.

Bolão Caixa: jogue em grupo

O Bolão Caixa é a alternativa oficial para quem deseja realizar apostas em grupo com maior segurança e probabilidade de vitória, dividindo os custos de bilhetes com mais dezenas.

As cotas de bolões podem ser adquiridas diretamente nas lotéricas — onde pode haver uma tarifa de serviço de até 35% do valor da cota — ou diretamente pelo site oficial de loterias da Caixa. Cada participante recebe um recibo de cota individual, o que garante o resgate do prêmio de forma totalmente independente caso o bolão seja premiado.