Resultado Mega Sena 3007 de hoje (12/05/2026): Veja os números sorteados

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, dia 12 de maio de 2026, o sorteio do concurso 3007 da Mega Sena. Com um prêmio acumulado de R$ 52 milhões, o sorteio é o evento mais aguardado pelos apostadores de todo o Brasil nesta noite.

O evento acontece no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e conta com a fiscalização de auditores populares para garantir a transparência do processo. Além do prêmio principal para quem acertar as seis dezenas, haverá premiações para aqueles que acertarem a Quina (5 números) e a Quadra (4 números).

Resultado da Mega Sena 3007: Em Instantes

O resultado oficial desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Nossa equipe está de prontidão para atualizar os números em tempo real, logo após a validação do globo pela equipe técnica da Caixa.

Dezenas Sorteadas (Concurso 3007):

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Tudo sobre a Mega Sena

Se você ainda tem dúvidas sobre como funciona a maior loteria do Brasil, confira abaixo os detalhes técnicos e as formas de aumentar suas chances:

Como jogar

Para jogar na Mega Sena, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. É possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Preços e Probabilidades

A aposta mínima, de 6 números, custa atualmente R$ 6,00. À medida que se adicionam números à aposta, o preço sobe, mas as chances de ganhar aumentam drasticamente:

6 números: R$ 6,00 (1 chance em 50.063.860)

R$ 6,00 (1 chance em 50.063.860) 7 números: R$ 42,00 (1 chance em 7.151.980)

R$ 42,00 (1 chance em 7.151.980) 10 números: R$ 1.260,00 (1 chance em 238.399)

R$ 1.260,00 (1 chance em 238.399) 20 números: R$ 232.560,00 (1 chance em 1.292)

Bolões

O Bolão CAIXA permite que você aposte em grupo com segurança. Ao realizar um bolão, o sistema emite um recibo individual para cada participante, garantindo que cada um possa resgatar sua parte do prêmio de forma independente. O valor mínimo para um bolão é de R$ 15,00.