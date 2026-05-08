Resultado Mega Sena 3006: Veja os números sorteados neste sábado (09/05/2026)

A Caixa Econômica Federal realiza, na noite deste sábado, 9 de maio de 2026, o sorteio do concurso 3006 da Mega-Sena. O prêmio principal está estimado em R$ 45 milhões para o apostador que cravar as seis dezenas da sorte. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h, com a divulgação oficial dos números prevista para logo após o sorteio.

Resultado da Mega Sena 3006: Em Instantes

O Resultado Mega Sena 3006 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Atualize a página a partir das 21h para conferir as dezenas e o rateio completo com o número de ganhadores da Sena, Quina e Quadra.

Tudo sobre a Mega-Sena: Como jogar e aumentar suas chances

A Mega-Sena é a loteria mais cobiçada do Brasil devido aos seus prêmios milionários. Se você ainda tem dúvidas sobre como participar ou quer entender melhor as regras, confira o guia abaixo:

Como jogar

Para apostar, você deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. É possível deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.

Preços e Probabilidades

O valor da aposta mínima, com 6 números, é de R$ 6,00. À medida que você adiciona mais dezenas, o preço aumenta, mas as chances de ganhar também crescem consideravelmente:

Aposta Simples (6 números): R$ 6,00 – Chance de 1 em 50.063.860

R$ 6,00 – Chance de 1 em 50.063.860 Aposta com 7 números: R$ 42,00 – Chance de 1 em 7.151.980

R$ 42,00 – Chance de 1 em 7.151.980 Aposta com 10 números: R$ 1.260,00 – Chance de 1 em 238.399

Bolões

O Bolão CAIXA permite que você realize apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É uma excelente forma de jogar com mais números dividindo o custo com outros apostadores.

Premiação e Recebimento

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são destinados aos acertadores dos 6 números (Sena);

19% para 5 números (Quina);

19% para 4 números (Quadra).

Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica. Valores acima deste montante devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade e do bilhete original.