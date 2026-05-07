Resultado Mega Sena 3005: Saiba se você é o novo milionário desta quinta-feira (07/05)

A Caixa Econômica Federal realiza, na noite desta quinta-feira (07/05) o sorteio do concurso 3005 da Mega-Sena. Com um prêmio estimado em R$ 36 milhões, o sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília). O montante acumulou após nenhum apostador acertar as seis dezenas do concurso anterior, realizado no último sábado.

Resultado da Mega Sena 3005: Em instantes.

As dezenas sorteadas e o rateio detalhado (Ganhadores da Sena, Quina e Quadra) serão apresentados exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer e os dados forem validados pela Caixa. Fique atento e atualize esta página a partir das 21h para conferir os números oficiais.

Tudo sobre a Mega-Sena: Como participar e aumentar suas chances

Enquanto aguardamos as dezenas da sorte do concurso 3005, confira as principais informações sobre como funciona a maior loteria do Brasil:

Como Jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o jogo, você deve marcar de 6 a 20 números.

Preços e Apostas

Aposta Simples (6 números): R$ 6,00.

R$ 6,00. Aposta Máxima (20 números): O valor pode ultrapassar R$ 232 mil, mas aumenta drasticamente as chances de vitória.

O valor pode ultrapassar R$ 232 mil, mas aumenta drasticamente as chances de vitória. Onde apostar: Em qualquer lotérica do país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Bolão Caixa

O Bolão é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas, onde poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada faixa de premiação com uma aposta simples (6 números) é:

Quadra (4 acertos): 1 em 2.332

Sena (6 acertos): 1 em 50.063.860

Quina (5 acertos): 1 em 154.518