Nesta quarta-feira (27), a Caixa Econômica Federal sorteia o concurso 2237 da Mega Sena. Acumulada há 16 sorteios (ninguém ganhou o prêmio máximo em 2020), a loteria mais querida do Brasil promete um prêmio de R$ 200.000.000,00 para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

publicidade

+ Veja resultado da Quina desta quinta

Resultado Mega Sena 2237

11, 20, 27, 28, 53 e 60.

Se aplicar o valor do prêmio na poupança, a mais tradicional e conservadora forma de investimento do Brasil, o rendimento mensal seria de aproximadamente R$ 520 mil. Veja o resultado!

>>> Saiba tudo sobre loterias na nossa página especial. Confira!

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar os seis números sorteados. É possível ganhar ainda ao acertar quatro ou cinco números, dentre os 60 disponíveis no volante. Para jogar é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima custa R$ 4,50.