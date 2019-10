A primeira Mega Sena da primavera, concurso 2191, será sorteada na noite nessa terça-feira (24) e tem premio acumulado de R$ 44 milhões. Por ser a semana do começa da nova estação, uma edição especial da loteria é realizada e os sorteios da semana são acrescidos, com concursos também na quinta-feira (26) e no sábado (28).

Confira as dezenas sorteadas na Mega Sena 2191:

04, 08, 26, 33, 46 e 53.

A aposta simples da Mega custa R$ 3,5 e a probabilidade de acertar o prêmio principal é de 1 em 50 milhões. Se aumentar o número de dezenas jogadas, o valor da aposta aumenta, mas as chances também crescem proporcionalmente. Por exemplo: se a aposta for de 7 dezenas, o valor sobe para R$ 24,50 e as chances aumentam para 1 por 7 milhões e uns quebrados.

Se o ganhador acertar sozinho os números da Mega Sena 2191 e aplicar todo o valor na poupança receberá aproximadamente R$ 151 mil em rendimentos mensais. O dinheiro do prêmio é suficiente também para comprar 1.100 pacotes de viagem, com acompanhante, para destinos nacionais e internacionais, no valor de R$ 40 mil cada, por exemplo.

Outras loterias

Nessa terça também serão sorteadas outras cinco loterias, com premiação que pode passa dos R$ 30 milhões. Correm a Quina, concurso 5080, com prêmio acumulado de R$ 17 milhões, a Dupla Sena, concurso 1990, com prêmio de R$ 6 milhões, a Timemania, concurso 1386, com valor de R$ 4,1 milhões, a Dia de Sorte, concurso 205, que paga R$ 3,6 milhões, e a Lotomania, concurso 2007, com prêmio de R$ 400 mil.

Confira as dezenas sorteadas na Dia de Sorte 205:

05, 06, 09, 17, 19, 20 e 23.

Mês da Sorte: Maio.

Confira as dezenas sorteadas na Dupla Sena 1990:

1º sorteio: 19, 21, 27, 34, 35 e 37.

2º sorteio: 03, 20, 36, 42, 44 e 47.

Confira as dezenas sorteadas na Quina 5080:

40, 44, 58, 60 e 77.

Confira as dezenas sorteadas na Timemania 1386:

01, 09, 32, 39, 61, 73 e 79.

Time do coração: Fluminense/RJ.

Confira as dezenas sorteadas na Lotomania 2007:

00, 03, 09, 10, 21, 24, 33, 38, 53, 60, 61, 65, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 95 e 98.