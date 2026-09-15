Resultado Lotofácil da Independência: prêmio é de R$ 300 milhões

– A PARTIR DAS 21h

Atenção: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, às 21h. Atualize esta página após o horário informado para conferir os 15 números sorteados e o rateio completo das faixas de premiação.

Como funciona a Lotofácil?

A Lotofácil é reconhecida como uma das modalidades de aposta mais simples de jogar e com altas chances de ganho. O volante é composto por 25 números (de 01 a 25). Para apostar, o jogador deve marcar de 15 a 20 números.

Ganham prêmios os apostadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Preço das Apostas e Probabilidades

O valor da aposta varia de acordo com a quantidade de números marcados no bilhete:

Quantidade de Números Valor da Aposta (R$) Probabilidade de Acertar 15 Números 15 números (mínima) R$ 3,00 1 em 3.268.760 16 números R$ 48,00 1 em 204.297 17 números R$ 408,00 1 em 24.035 18 números R$ 2.448,00 1 em 4.005 19 números R$ 11.628,00 1 em 843 20 números (máxima) R$ 46.512,00 1 em 211

Os valores e faixas de preço seguem a tabela vigente informada pela Caixa Econômica Federal.

Estratégias e Funcionalidades de Aposta

A Caixa oferece diferentes opções para facilitar e otimizar as apostas na Lotofácil:

Surpresinha: O sistema das Loterias Caixa escolhe os números de forma aleatória para o apostador. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos. Bolão CAIXA: É a opção de realizar apostas em grupo. Os bolões possuem valor mínimo de R$ 12,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível comprar cotas organizadas pelas próprias casas lotéricas ou criar um bolão entre amigos.

Resgate de Prêmios

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal.

Prêmios com valor líquido até R$ 2.259,20 podem ser recebidos diretamente nas casas lotéricas.

podem ser recebidos diretamente nas casas lotéricas. Valores iguais ou superiores a essa quantia devem ser resgatados exclusivamente em agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado.

Prêmios iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a contar da sua apresentação na agência.