Loterias

Lotofácil concurso 3809: veja resultado desta terça-feira (20)

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 20/10/26 19h19
Prefira a Tribuna no Google
Volante de aposta da Lotofácil na frente de um monitor com resultado online da loteria
Volante de aposta da Lotofácil. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (20) o sorteio do concurso 3809 da Lotofácil. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O prêmio estimado para este sorteio é de R$ 2 milhões, atraindo apostadores de todo o Brasil interessados em faturar nas principais faixas de pontuação.

Resultado da Lotofácil 3809: Em Instantes.

Atenção: O Resultado Lotofácil concurso 3809 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for realizado pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h. Atualize esta página após o horário informado para conferir as dezenas sorteadas e a apuração completa do prêmio!

Como Funciona a Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades mais procuradas pelas Loterias CAIXA devido à simplicidade das regras e à alta probabilidade de premiação.

Como Jogar

Para participar, o apostador escolhe entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Faturam prêmios as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

  • Surpresinha: Permite que o próprio sistema escolha as dezenas de forma aleatória para o jogador.
  • Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor pago varia de acordo com a quantidade de números assinalados no bilhete:

Quantidade de NúmerosValor da Aposta
15 números (mínima)R$ 3,50
16 númerosR$ 56,00
17 númerosR$ 476,00
18 númerosR$ 2.856,00
19 númerosR$ 13.566,00
20 números (máxima)R$ 54.264,00

Probabilidades de Ganhar

Assinalar mais números no cartão aumenta consideravelmente as chances de alcançar a faixa principal:

  • 15 números: 1 chance em 3.268.760
  • 16 números: 1 chance em 204.298
  • 17 números: 1 chance em 24.035
  • 18 números: 1 chance em 4.006
  • 19 números: 1 chance em 843
  • 20 números: 1 chance em 211

Bolões da Lotofácil

O Bolão das Loterias CAIXA é a opção ideal para jogar em grupo e amplificar as probabilidades de vitória:

  • Preço mínimo: Na Lotofácil, os bolões custam a partir de R$ 14,00.
  • Valor da cota: Cada cota individual custa no mínimo R$ 4,50.
  • Limites de cotas: Varia de 2 a 7 cotas (para apostas de 15 números) até 100 cotas (para bilhetes de 20 números).
  • Cotas de bolões podem ser compradas nas casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa, com tarifa de serviço adicional de até 35%.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google