Lotofácil concurso 3809: veja resultado desta terça-feira (20)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (20) o sorteio do concurso 3809 da Lotofácil. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O prêmio estimado para este sorteio é de R$ 2 milhões, atraindo apostadores de todo o Brasil interessados em faturar nas principais faixas de pontuação.

Resultado da Lotofácil 3809: Em Instantes.

Atenção: O Resultado Lotofácil concurso 3809 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for realizado pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h. Atualize esta página após o horário informado para conferir as dezenas sorteadas e a apuração completa do prêmio!

Como Funciona a Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades mais procuradas pelas Loterias CAIXA devido à simplicidade das regras e à alta probabilidade de premiação.

Como Jogar

Para participar, o apostador escolhe entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Faturam prêmios as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Surpresinha: Permite que o próprio sistema escolha as dezenas de forma aleatória para o jogador.

Permite que o próprio sistema escolha as dezenas de forma aleatória para o jogador. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor pago varia de acordo com a quantidade de números assinalados no bilhete:

Quantidade de Números Valor da Aposta 15 números (mínima) R$ 3,50 16 números R$ 56,00 17 números R$ 476,00 18 números R$ 2.856,00 19 números R$ 13.566,00 20 números (máxima) R$ 54.264,00

Probabilidades de Ganhar

Assinalar mais números no cartão aumenta consideravelmente as chances de alcançar a faixa principal:

15 números: 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 16 números: 1 chance em 204.298

1 chance em 204.298 17 números: 1 chance em 24.035

1 chance em 24.035 18 números: 1 chance em 4.006

1 chance em 4.006 19 números: 1 chance em 843

1 chance em 843 20 números: 1 chance em 211

Bolões da Lotofácil

O Bolão das Loterias CAIXA é a opção ideal para jogar em grupo e amplificar as probabilidades de vitória:

Preço mínimo: Na Lotofácil, os bolões custam a partir de R$ 14,00 .

Na Lotofácil, os bolões custam a partir de . Valor da cota: Cada cota individual custa no mínimo R$ 4,50 .

Cada cota individual custa no mínimo . Limites de cotas: Varia de 2 a 7 cotas (para apostas de 15 números) até 100 cotas (para bilhetes de 20 números).

Varia de 2 a 7 cotas (para apostas de 15 números) até 100 cotas (para bilhetes de 20 números). Cotas de bolões podem ser compradas nas casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa, com tarifa de serviço adicional de até 35%.