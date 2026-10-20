Lotofácil concurso 3809: veja resultado desta terça-feira (20)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (20) o sorteio do concurso 3809 da Lotofácil. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O prêmio estimado para este sorteio é de R$ 2 milhões, atraindo apostadores de todo o Brasil interessados em faturar nas principais faixas de pontuação.
Resultado da Lotofácil 3809: Em Instantes.
Atenção: O Resultado Lotofácil concurso 3809 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for realizado pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h. Atualize esta página após o horário informado para conferir as dezenas sorteadas e a apuração completa do prêmio!
Como Funciona a Lotofácil
A Lotofácil é uma das modalidades mais procuradas pelas Loterias CAIXA devido à simplicidade das regras e à alta probabilidade de premiação.
Como Jogar
Para participar, o apostador escolhe entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Faturam prêmios as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
- Surpresinha: Permite que o próprio sistema escolha as dezenas de forma aleatória para o jogador.
- Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços das Apostas
O valor pago varia de acordo com a quantidade de números assinalados no bilhete:
|Quantidade de Números
|Valor da Aposta
|15 números (mínima)
|R$ 3,50
|16 números
|R$ 56,00
|17 números
|R$ 476,00
|18 números
|R$ 2.856,00
|19 números
|R$ 13.566,00
|20 números (máxima)
|R$ 54.264,00
Probabilidades de Ganhar
Assinalar mais números no cartão aumenta consideravelmente as chances de alcançar a faixa principal:
- 15 números: 1 chance em 3.268.760
- 16 números: 1 chance em 204.298
- 17 números: 1 chance em 24.035
- 18 números: 1 chance em 4.006
- 19 números: 1 chance em 843
- 20 números: 1 chance em 211
Bolões da Lotofácil
O Bolão das Loterias CAIXA é a opção ideal para jogar em grupo e amplificar as probabilidades de vitória:
- Preço mínimo: Na Lotofácil, os bolões custam a partir de R$ 14,00.
- Valor da cota: Cada cota individual custa no mínimo R$ 4,50.
- Limites de cotas: Varia de 2 a 7 cotas (para apostas de 15 números) até 100 cotas (para bilhetes de 20 números).
- Cotas de bolões podem ser compradas nas casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa, com tarifa de serviço adicional de até 35%.