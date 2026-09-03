Resultado Lotofácil concurso 3779 hoje (03/09): prêmio de R$ 5 milhões

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Importante: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer a partir das 21h. Atualize a página no horário do sorteio para conferir os números sorteados e o rateio completo do prêmio!

Como funciona a Lotofácil?

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa por sua simplicidade de aposta e maiores chances de ganho.

Como jogar: No volante, que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25), o apostador deve marcar entre 15 e 20 números. Ganham prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

No volante, que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25), o apostador deve marcar entre 15 e 20 números. Ganham prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Surpresinha e Teimosinha: É possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos (Teimosinha).

Preços das Apostas

O valor do jogo varia conforme a quantidade de dezenas marcadas no bilhete:

Quantidade de Números Valor da Aposta 15 números (aposta simples) R$ 3,50 16 números R$ 56,00 17 números R$ 476,00 18 números R$ 2.856,00 19 números R$ 13.566,00 20 números R$ 54.264,00 Fonte: Loterias CAIXA

Probabilidades de Ganhar

A aposta mínima de 15 números oferece uma chance em mais de 3,2 milhões para o prêmio máximo. Ao aumentar as dezenas jogadas, as chances sobem significativamente:

15 números: 1 em 3.268.760

1 em 3.268.760 16 números: 1 em 204.298

1 em 204.298 17 números: 1 em 24.035

1 em 24.035 18 números: 1 em 4.006

1 em 4.006 19 números: 1 em 843

1 em 843 20 números: 1 em 211

Bolão Caixa

Para quem prefere jogar em grupo, o Bolão da Lotofácil é uma excelente alternativa:

O preço mínimo do bolão é de R$ 14,00 .

. Cada cota deve custar no mínimo R$ 4,50 .

. Dependendo da quantidade de números na aposta (de 15 a 20), o número de cotas varia entre 2 e 100 participantes.