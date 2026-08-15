Resultado Lotofácil concurso 3763: Veja dezenas sorteadas neste domingo (16)

Neste domingo (16), a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3763 da Lotofácil. O evento ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília).

Para este concurso, o prêmio principal para a faixa máxima de 15 acertos está estimado em R$ 2 milhões, após o concurso anterior (3761) ter acumulado.

Resultado da Lotofácil 3763:

– A partir das 11h

Importante: O Resultado Lotofácil concurso 3762 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, por volta das 11h deste domingo (16/08/2026). Atualize a página no horário do sorteio para conferir em primeira mão as 15 dezenas premiadas e o rateio completo do concurso.

Como jogar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa devido à sua facilidade de aposta e alta frequência de premiações.

Mecânica do jogo: O volante contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Para registrar uma aposta simples, você deve marcar 15 números .

O volante contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Para registrar uma aposta simples, você deve marcar . Apostas múltiplas: É possível marcar até 20 números no mesmo bilhete, o que aumenta exponencialmente as chances de vitória (embora o valor da aposta suba proporcionalmente).

É possível marcar até no mesmo bilhete, o que aumenta exponencialmente as chances de vitória (embora o valor da aposta suba proporcionalmente). Surpresinha: Opção em que o sistema escolhe as dezenas aleatoriamente para o apostador.

Opção em que o sistema escolhe as dezenas aleatoriamente para o apostador. Teimosinha: Permite concorrer com o mesmo jogo por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.