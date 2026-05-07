Resultado Lotofácil concurso 3679: Sorteio de R$ 2 milhões nesta quinta-feira, 7 de maio

Nesta quinta-feira (7 de maio de 2026), a Caixa Econômica Federal realiza mais uma edição da Lotofácil. A seguir, confira o resumo completo com todas as informações essenciais sobre o concurso 3679, cujo prêmio está estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Lotofácil 3679: Resultado de hoje (07/05): Em instantes.

Informações do Sorteio

Data e Horário: 7 de maio de 2026, a partir das 21h (horário de Brasília).

7 de maio de 2026, a partir das 21h (horário de Brasília). Local: Espaço da Sorte, em São Paulo.

Espaço da Sorte, em São Paulo. Encerramento das apostas: Até às 19h, tanto nas casas lotéricas de todo o país quanto nos canais eletrônicos da Caixa.

Como funciona o jogo da Lotofácil

A Lotofácil é considerada uma das loterias preferidas dos brasileiros, oferecendo mais facilidade para ganhar prêmios quando comparada a outras modalidades da Caixa.

Para participar, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números em um volante que contém 25 opções disponíveis. O sistema da Caixa disponibiliza duas facilidades na hora de apostar:

Surpresinha: O computador escolhe os números para você de forma automática.

O computador escolhe os números para você de forma automática. Teimosinha: Permite repetir a mesma aposta em 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Além do prêmio principal, a loteria também premia os apostadores que acertarem 14, 13, 12 e 11 dezenas.

Quanto custa apostar na Lotofácil

O valor do bilhete aumenta conforme mais números são adicionados ao jogo — o que também aumenta a sua chance de vitória. Confira os preços praticados:

Quantidade de Números Valor da Aposta 15 números R$ 3,00 16 números R$ 48,00 17 números R$ 408,00 18 números R$ 2.448,00

Lotofácil tem mesmo mais chances de vitória?

As chances de levar o prêmio máximo variam de acordo com a quantidade de números apostados:

Aposta simples (15 números): Probabilidade de 1 em 3.268.760.

Probabilidade de 1 em 3.268.760. Aposta máxima (20 números): Probabilidade de 1 em 211.