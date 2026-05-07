Resultado Lotofácil concurso 3679: Sorteio de R$ 2 milhões nesta quinta-feira, 7 de maio

Nesta quinta-feira (7 de maio de 2026), a Caixa Econômica Federal realiza mais uma edição da Lotofácil. A seguir, confira o resumo completo com todas as informações essenciais sobre o concurso 3679, cujo prêmio está estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.
Lotofácil 3679: Resultado de hoje (07/05): Em instantes.
Informações do Sorteio
- Data e Horário: 7 de maio de 2026, a partir das 21h (horário de Brasília).
- Local: Espaço da Sorte, em São Paulo.
- Encerramento das apostas: Até às 19h, tanto nas casas lotéricas de todo o país quanto nos canais eletrônicos da Caixa.
Como funciona o jogo da Lotofácil
A Lotofácil é considerada uma das loterias preferidas dos brasileiros, oferecendo mais facilidade para ganhar prêmios quando comparada a outras modalidades da Caixa.
Para participar, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números em um volante que contém 25 opções disponíveis. O sistema da Caixa disponibiliza duas facilidades na hora de apostar:
- Surpresinha: O computador escolhe os números para você de forma automática.
- Teimosinha: Permite repetir a mesma aposta em 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Além do prêmio principal, a loteria também premia os apostadores que acertarem 14, 13, 12 e 11 dezenas.
Quanto custa apostar na Lotofácil
O valor do bilhete aumenta conforme mais números são adicionados ao jogo — o que também aumenta a sua chance de vitória. Confira os preços praticados:
|Quantidade de Números
|Valor da Aposta
|15 números
|R$ 3,00
|16 números
|R$ 48,00
|17 números
|R$ 408,00
|18 números
|R$ 2.448,00
Lotofácil tem mesmo mais chances de vitória?
As chances de levar o prêmio máximo variam de acordo com a quantidade de números apostados:
- Aposta simples (15 números): Probabilidade de 1 em 3.268.760.
- Aposta máxima (20 números): Probabilidade de 1 em 211.