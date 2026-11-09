Resultado da Lotofácil 3825: veja os números sorteados nesta segunda-feira (09/11)

Nesta segunda-feira, 09 de novembro de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3825 da Lotofácil, uma das loterias mais populares do país. O prêmio principal estimado para esta edição está em torno de R$ 2 milhões, atraindo apostadores de todo o Brasil que buscam garantir a sua fatia após o concurso anterior ter premiado apostas de Salvador (BA) e Taubaté (SP). O evento ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com apuração e divulgação dos números a partir das 21h.

Resultado da Lotofácil 3825: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento a esta página para conferir em primeira mão as dezenas sorteadas, o rateio completo com o número de ganhadores e os valores pagos em cada faixa de premiação.

Como funciona a Lotofácil

Como o próprio nome sugere, a Lotofácil é uma das modalidades mais acessíveis para apostar e ganhar entre as loterias oficiais da Caixa. Para registrar o jogo, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante (que vão de 01 a 25).

É premiado quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Os prêmios para as faixas de 11, 12 e 13 acertos possuem valores fixos, enquanto o restante do percentual arrecadado é distribuído proporcionalmente entre as faixas principais de 14 e 15 acertos.

Preços das apostas

A aposta mínima da Lotofácil, que consiste na marcação de 15 números, custa R$ 3,50. Caso o apostador queira aumentar as suas chances de acerto marcando mais dezenas, o preço da aposta aumenta conforme a tabela oficial da Caixa:

16 números: R$ 56,00

R$ 56,00 17 números: R$ 476,00

R$ 476,00 18 números: R$ 2.856,00

R$ 2.856,00 19 números: R$ 13.566,00

R$ 13.566,00 20 números: R$ 54.264,00

Probabilidades de ganho

As chances de faturar o prêmio principal variam de acordo com a quantidade de dezenas jogadas. Para uma aposta simples de 15 números, a probabilidade de acertar todo o volante é de 1 em 3.268.760. Ao optar por jogos com mais dezenas, essa probabilidade melhora consideravelmente — com a aposta máxima de 20 números, a chance de levar o prêmio principal passa a ser de 1 em 211.

Bolões Caixa

Para quem deseja jogar em grupo e aumentar o volume de apostas investindo menos, o Bolão da Lotofácil é uma alternativa prática. O valor mínimo dos bolões é de R$ 14,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,50. É permitido realizar bolões de 2 a 100 cotas, dependendo da quantidade de números selecionados. Os bilhetes podem ser adquiridos diretamente nas casas lotéricas credenciadas ou por meio do portal oficial Loterias Caixa.