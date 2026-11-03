Resultado da Lotofácil 3820: veja os números sorteados nesta terça-feira (03)

Se quiser aumentar as chances de vitória investindo um valor acessível, o apostador pode recorrer ao Bolão da Lotofácil. É possível preencher o campo próprio no volante ou solicitar diretamente ao atendente na lotérica. Os bolões da Caixa têm preço mínimo de R$ 10,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00, permitindo de 2 a 7 apostas por bolão (dependendo da quantidade de números escolhidos).

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