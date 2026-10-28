Resultado da Lotofácil 3816: confira os números sorteados nesta quarta-feira (28)

O concurso 3816 da Lotofácil, uma das loterias mais populares do Brasil administrada pela Caixa Econômica Federal, é realizado na noite desta quarta-feira, 28 de outubro de 2026, a partir das 21h (horário de Brasília). Para este concurso, o prêmio principal está estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas sorteadas. O sorteio ocorre no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da instituição.

Resultado da Lotofácil 3816: a partir das 21 horas.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer e os dados oficiais forem apurados e divulgados pela Caixa Econômica Federal. Continue acompanhando a página para conferir os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o rateio completo de todas as faixas de premiação.

Como jogar na Lotofácil

A Lotofácil faz jus ao nome e é considerada uma das modalidades mais fáceis de apostar e ganhar. No volante oficial, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis (que vão de 01 a 25).

Aposta Simples: O jogador marca 15 números, com custo de R$ 3,50 .

O jogador marca 15 números, com custo de . Surpresinha: Caso prefira deixar a escolha por conta do sistema, o apostador pode optar pela Surpresinha, onde o computador define as dezenas de forma aleatória.

Caso prefira deixar a escolha por conta do sistema, o apostador pode optar pela Surpresinha, onde o computador define as dezenas de forma aleatória. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Probabilidades de acerto

As chances de faturar o prêmio principal variam de acordo com a quantidade de números jogados em cada bilhete. Veja a probabilidade matemática para uma aposta simples de 15 números em comparação a apostas maiores:

15 números: 1 em 3.268.760 chances

1 em 3.268.760 chances 16 números: 1 em 204.298 chances

1 em 204.298 chances 17 números: 1 em 24.035 chances

1 em 24.035 chances 18 números: 1 em 4.006 chances

1 em 4.006 chances 19 números: 1 em 843 chances

1 em 843 chances 20 números: 1 em 211 chances

Além do prêmio principal para quem acerta 15 dezenas, também é possível ganhar prêmios menores acertando 14, 13, 12 ou 11 números.

Preços das apostas e Bolões Caixa

Se o apostador quiser ampliar as combinações e jogar com mais de 15 dezenas, os valores sobem proporcionalmente à quantidade de apostas geradas:

16 números: R$ 56,00

R$ 56,00 17 números: R$ 476,00

R$ 476,00 18 números: R$ 2.856,00

R$ 2.856,00 19 números: R$ 13.566,00

R$ 13.566,00 20 números: R$ 54.264,00

Bolão Lotofácil

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão Caixa é uma excelente alternativa. Ele permite dividir o valor da aposta em cotas. O preço mínimo do bolão na Lotofácil é de R$ 14,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,50, permitindo de 2 a 100 cotas dependendo da quantidade de números escolhidos. Também é possível adquirir cotas organizadas pelas próprias unidades lotéricas, havendo neste caso a cobrança de uma taxa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.