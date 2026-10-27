Resultado Lotofácil 3815: confira os números sorteados hoje (27/10)

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares do Brasil devido à facilidade de apostar e às altas chances de ganho em comparação com outros jogos.

Para jogar, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números no volante, que possui um total de 25 dezenas disponíveis (de 01 a 25). Ganham prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode optar pelas modalidades:

Surpresinha: O sistema da Caixa escolhe os números para você de forma aleatória.

O sistema da Caixa escolhe os números para você de forma aleatória. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas e probabilidades

Quanto mais números forem marcados no bilhete, maior é o valor da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio principal:

Quantidade de Números Valor da Aposta (R$) Probabilidade de Acertar 15 Pontos 15 números (aposta simples) R$ 3,00 1 em 3.268.760 16 números R$ 48,00 1 em 204.297 17 números R$ 408,00 1 em 24.035 18 números R$ 2.448,00 1 em 4.005 19 números R$ 11.628,00 1 em 843 20 números R$ 46.512,00 1 em 211

Como funcionam os bolões da Lotofácil?

O Bolão Caixa é a opção ideal para quem deseja aumentar as chances de vitória apostando em grupo com valores mais acessíveis:

Como fazer: Basta preencher o campo apropriado no volante ou solicitar ao atendente da casa lotérica.

Basta preencher o campo apropriado no volante ou solicitar ao atendente da casa lotérica. Valores e Cotas: Os bolões na Lotofácil têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

Os bolões na Lotofácil têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. Quantidade de Apostadores: É possível organizar bolões de 2 a 8 cotas (para jogos de 15 números) até um máximo de 100 cotas (para apostas com 20 números).

É possível organizar bolões de 2 a 8 cotas (para jogos de 15 números) até um máximo de 100 cotas (para apostas com 20 números). Bolões da Lotérica: Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas, onde pode haver a cobrança de uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

Resgate de prêmios e prazos

Caso você seja um dos ganhadores:

Prêmios até o limite de isenção de IRPF podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores superiores devem ser retirados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete premiado. Os prêmios prescrevem em 90 dias após a data do sorteio. Transcorrido esse prazo, os valores não reclamados são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).