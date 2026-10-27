Resultado Lotofácil 3815: confira os números sorteados hoje (27/10)

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares do Brasil devido à facilidade de apostar e às altas chances de ganho em comparação com outros jogos.
Para jogar, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números no volante, que possui um total de 25 dezenas disponíveis (de 01 a 25). Ganham prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode optar pelas modalidades:
- Surpresinha: O sistema da Caixa escolhe os números para você de forma aleatória.
- Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços das apostas e probabilidades
Quanto mais números forem marcados no bilhete, maior é o valor da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio principal:
|Quantidade de Números
|Valor da Aposta (R$)
|Probabilidade de Acertar 15 Pontos
|15 números (aposta simples)
|R$ 3,00
|1 em 3.268.760
|16 números
|R$ 48,00
|1 em 204.297
|17 números
|R$ 408,00
|1 em 24.035
|18 números
|R$ 2.448,00
|1 em 4.005
|19 números
|R$ 11.628,00
|1 em 843
|20 números
|R$ 46.512,00
|1 em 211
Como funcionam os bolões da Lotofácil?
O Bolão Caixa é a opção ideal para quem deseja aumentar as chances de vitória apostando em grupo com valores mais acessíveis:
- Como fazer: Basta preencher o campo apropriado no volante ou solicitar ao atendente da casa lotérica.
- Valores e Cotas: Os bolões na Lotofácil têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.
- Quantidade de Apostadores: É possível organizar bolões de 2 a 8 cotas (para jogos de 15 números) até um máximo de 100 cotas (para apostas com 20 números).
- Bolões da Lotérica: Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas, onde pode haver a cobrança de uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.
Resgate de prêmios e prazos
Caso você seja um dos ganhadores:
- Prêmios até o limite de isenção de IRPF podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
- Valores superiores devem ser retirados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete premiado.
- Os prêmios prescrevem em 90 dias após a data do sorteio. Transcorrido esse prazo, os valores não reclamados são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).