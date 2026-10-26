Resultado Lotofácil 3814: veja os números sorteados nesta segunda-feira (26)

A Lotofácil realiza nesta segunda-feira, 26 de outubro de 2026, o sorteio do concurso 3814. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal. A estimativa de prêmio para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 5 milhões.
Resultado da Lotofácil 3814
Em instantes!
O que você precisa saber sobre a Lotofácil
A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil devido à sua simplicidade e às altas chances de premiação em comparação com outros jogos da Caixa.
Como Jogar
Para apostar, o jogador deve marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Também é possível optar por:
- Surpresinha: O sistema escolhe os números aleatoriamente para você.
- Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços das Apostas
- Aposta mínima (15 números): R$ 3,50
- 16 números: R$ 48,00
- 17 números: R$ 408,00
- 18 números: R$ 2.448,00
- 19 números: R$ 11.628,00
- 20 números: R$ 46.512,00
Probabilidades de Ganhar (Premiação Máxima – 15 acertos)
- 15 números: 1 em 3.268.760
- 16 números: 1 em 204.297
- 17 números: 1 em 24.035
- 18 números: 1 em 4.005
- 19 números: 1 em 843
- 20 números: 1 em 211
Bolões da Caixa
Para quem deseja aumentar as chances investindo menos, o Bolão Federal é uma opção. Os bolões da Lotofácil têm preço mínimo de R$ 12,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível comprar cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas ou montar um grupo de apostadores com amigos e familiares.