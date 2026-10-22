Resultado Lotofácil 3811: veja os números sorteados nesta quinta-feira (22)

A Lotofácil realiza nesta quinta-feira, 22 de outubro de 2026, o sorteio do concurso 3811. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal. A estimativa de prêmio para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 14 milhões.

Resultado da Lotofácil 3811

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

O que você precisa saber sobre a Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil devido à sua simplicidade e às altas chances de premiação em comparação com outros jogos da Caixa.

Como Jogar

Para apostar, o jogador deve marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Também é possível optar por:

Surpresinha: O sistema escolhe os números aleatoriamente para você.

O sistema escolhe os números aleatoriamente para você. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

Aposta mínima (15 números): R$ 3,50

R$ 3,50 16 números: R$ 48,00

R$ 48,00 17 números: R$ 408,00

R$ 408,00 18 números: R$ 2.448,00

R$ 2.448,00 19 números: R$ 11.628,00

R$ 11.628,00 20 números: R$ 46.512,00

Probabilidades de Ganhar (Premiação Máxima – 15 acertos)

15 números: 1 em 3.268.760

1 em 3.268.760 16 números: 1 em 204.297

1 em 204.297 17 números: 1 em 24.035

1 em 24.035 18 números: 1 em 4.005

1 em 4.005 19 números: 1 em 843

1 em 843 20 números: 1 em 211

Bolões da Caixa

Para quem deseja aumentar as chances investindo menos, o Bolão Federal é uma opção. Os bolões da Lotofácil têm preço mínimo de R$ 12,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível comprar cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas ou montar um grupo de apostadores com amigos e familiares.