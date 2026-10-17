Resultado Lotofácil 3807: veja números neste domingo (18/10)

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (18) o sorteio do concurso 3807 da Lotofácil. O evento acontece a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Com prêmio estimado em R$ 2 milhões, apostadores de todo o país aguardam a revelação das dezenas sorteadas.

Resultado da Lotofácil 3807

– A partir das 11h

Como Funciona a Lotofácil

A Lotofácil se destaca como uma das loterias mais queridas pelos brasileiros devido à facilidade de apostar e às altas chances de premiação.

Como Jogar

Para participar, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Surpresinha: Deixa a cargo do sistema a escolha aleatória dos números.

Deixa a cargo do sistema a escolha aleatória dos números. Teimosinha: Permite repetir a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.