Resultado Lotofácil 3805: veja números desta quinta-feira (15/10)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (15) o sorteio do concurso 3805 da Lotofácil. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Com prêmio estimado em R$ 5 milhões, apostadores de todo o país aguardam a revelação das dezenas sorteadas.
Resultado da Lotofácil 3805
O resultado será divulgado a partir das 21 horas.
Como Funciona a Lotofácil
A Lotofácil se destaca como uma das loterias mais queridas pelos brasileiros devido à facilidade de apostar e às altas chances de premiação.
Como Jogar
Para participar, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
- Surpresinha: Deixa a cargo do sistema a escolha aleatória dos números.
- Teimosinha: Permite repetir a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços das Apostas
Os valores sobem conforme a quantidade de dezenas assinaladas no bilhete:
|Quantidade de Números
|Valor da Aposta
|15 números (aposta simples)
|R$ 3,50
|16 números
|R$ 56,00
|17 números
|R$ 476,00
|18 números
|R$ 2.856,00
|19 números
|R$ 13.566,00
|20 números (máxima)
|R$ 54.264,00
Probabilidades de Ganhar
Aumentar a quantidade de números jogados amplia substancialmente as chances de vitória:
- 15 números: 1 chance em 3.268.760
- 16 números: 1 chance em 204.298
- 17 números: 1 chance em 24.035
- 18 números: 1 chance em 4.006
- 19 números: 1 chance em 843
- 20 números: 1 chance em 211
Bolão da Lotofácil
O Bolão das Loterias CAIXA possibilita apostar em grupo e potencializar as chances. Na Lotofácil:
- O preço mínimo do Bolão é de R$ 14,00.
- O valor de cada cota individual é a partir de R$ 4,50.
- A quantidade de cotas varia de 2 a 7 (para jogos com 15 números) até no máximo 100 cotas (para apostas de 20 números).
- Cotas também podem ser adquiridas em lotéricas ou no portal Loterias Online da Caixa, mediante taxa de serviço de até 35%.