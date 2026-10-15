Loterias

Resultado Lotofácil 3805: veja números desta quinta-feira (15/10)

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 15/10/26 19h48
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Volante da Lotofácil. Foto: Aniele Nascimento/Gazeta do Povo

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (15) o sorteio do concurso 3805 da Lotofácil. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Com prêmio estimado em R$ 5 milhões, apostadores de todo o país aguardam a revelação das dezenas sorteadas.

Resultado da Lotofácil 3805

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Como Funciona a Lotofácil

A Lotofácil se destaca como uma das loterias mais queridas pelos brasileiros devido à facilidade de apostar e às altas chances de premiação.

Como Jogar

Para participar, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

  • Surpresinha: Deixa a cargo do sistema a escolha aleatória dos números.
  • Teimosinha: Permite repetir a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

Os valores sobem conforme a quantidade de dezenas assinaladas no bilhete:

Quantidade de NúmerosValor da Aposta
15 números (aposta simples)R$ 3,50
16 númerosR$ 56,00
17 númerosR$ 476,00
18 númerosR$ 2.856,00
19 númerosR$ 13.566,00
20 números (máxima)R$ 54.264,00

Probabilidades de Ganhar

Aumentar a quantidade de números jogados amplia substancialmente as chances de vitória:

  • 15 números: 1 chance em 3.268.760
  • 16 números: 1 chance em 204.298
  • 17 números: 1 chance em 24.035
  • 18 números: 1 chance em 4.006
  • 19 números: 1 chance em 843
  • 20 números: 1 chance em 211

Bolão da Lotofácil

O Bolão das Loterias CAIXA possibilita apostar em grupo e potencializar as chances. Na Lotofácil:

  • O preço mínimo do Bolão é de R$ 14,00.
  • O valor de cada cota individual é a partir de R$ 4,50.
  • A quantidade de cotas varia de 2 a 7 (para jogos com 15 números) até no máximo 100 cotas (para apostas de 20 números).
  • Cotas também podem ser adquiridas em lotéricas ou no portal Loterias Online da Caixa, mediante taxa de serviço de até 35%.

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