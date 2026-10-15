Resultado Lotofácil 3805: veja números desta quinta-feira (15/10)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (15) o sorteio do concurso 3805 da Lotofácil. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Com prêmio estimado em R$ 5 milhões, apostadores de todo o país aguardam a revelação das dezenas sorteadas.

Resultado da Lotofácil 3805

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Como Funciona a Lotofácil

A Lotofácil se destaca como uma das loterias mais queridas pelos brasileiros devido à facilidade de apostar e às altas chances de premiação.

Como Jogar

Para participar, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Surpresinha: Deixa a cargo do sistema a escolha aleatória dos números.

Deixa a cargo do sistema a escolha aleatória dos números. Teimosinha: Permite repetir a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

Os valores sobem conforme a quantidade de dezenas assinaladas no bilhete:

Quantidade de Números Valor da Aposta 15 números (aposta simples) R$ 3,50 16 números R$ 56,00 17 números R$ 476,00 18 números R$ 2.856,00 19 números R$ 13.566,00 20 números (máxima) R$ 54.264,00

Probabilidades de Ganhar

Aumentar a quantidade de números jogados amplia substancialmente as chances de vitória:

15 números: 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 16 números: 1 chance em 204.298

1 chance em 204.298 17 números: 1 chance em 24.035

1 chance em 24.035 18 números: 1 chance em 4.006

1 chance em 4.006 19 números: 1 chance em 843

1 chance em 843 20 números: 1 chance em 211

Bolão da Lotofácil

O Bolão das Loterias CAIXA possibilita apostar em grupo e potencializar as chances. Na Lotofácil:

O preço mínimo do Bolão é de R$ 14,00 .

. O valor de cada cota individual é a partir de R$ 4,50 .

. A quantidade de cotas varia de 2 a 7 (para jogos com 15 números) até no máximo 100 cotas (para apostas de 20 números).

Cotas também podem ser adquiridas em lotéricas ou no portal Loterias Online da Caixa, mediante taxa de serviço de até 35%.