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Resultado da Lotofácil 3799 desta quarta-feira (7); acompanhe ao vivo

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 07/10/26 19h17
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Volante de aposta da Lotofácil na frente de um monitor com resultado online da loteria
Volante de aposta da Lotofácil. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira, 07/10/2026, o sorteio do concurso 3799 da Lotofácil. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O prêmio estimado de R$ 2 milhões atrai apostadores de todo o Brasil interessados em faturar nas principais faixas de pontuação.

Resultado da Lotofácil 3799: Em Instantes.

Atenção: O Resultado Lotofácil concurso 3799 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for realizado pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h. Atualize esta página após o horário informado para conferir as dezenas sorteadas e o rateio completo do prêmio!

Como funciona a Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil por conta de sua simplicidade e boas chances de ganho.

Como Jogar

Para apostar, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

  • Surpresinha: Opção em que o próprio sistema escolhe as dezenas de forma aleatória.
  • Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor cobrado varia de acordo com a quantidade de números assinalados no bilhete:

Quantidade de NúmerosValor da Aposta
15 números (mínima)R$ 3,50
16 númerosR$ 56,00
17 númerosR$ 476,00
18 númerosR$ 2.856,00
19 númerosR$ 13.566,00
20 números (máxima)R$ 54.264,00

Probabilidades de Ganhar

Marcar mais dezenas no volante aumenta significativamente as chances de alcançar a faixa principal:

  • 15 números: 1 chance em 3.268.760
  • 16 números: 1 chance em 204.298
  • 17 números: 1 chance em 24.035
  • 18 números: 1 chance em 4.006
  • 19 números: 1 chance em 843
  • 20 números: 1 chance em 211

Bolões da Lotofácil

O Bolão é a alternativa ideal para apostar em grupo. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00, com cada cota custando a partir de R$ 4,50.

  • Aposta de 15 números: permite de 2 a 7 cotas.
  • Aposta de 20 números: permite de 2 a 100 cotas.
  • É possível comprar cotas preparadas pelas próprias casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa, com tarifa de serviço adicional de até 35%.
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