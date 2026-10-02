Resultado Lotofácil 3795 desta sexta-feira (02/10/2026): confira as dezenas

O concurso 3795 da Lotofácil é realizado nesta sexta-feira, dia 02 de outubro de 2026, pela Caixa Econômica Federal. O sorteio das 15 dezenas ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília). Com um prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar todas as dezenas, o sorteio atrai milhares de apostadores em todo o país.

Resultado da Lotofácil 3795: Em Instantes.

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

Como jogar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa por sua simplicidade e boas probabilidades de ganho. Para apostar, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números no volante, dentro de um universo total de 25 dezenas disponíveis (de 01 a 25).

Ganha prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Caso não queira escolher as dezenas manualmente, é possível optar pela Surpresinha, onde o sistema gera os números aleatoriamente, ou utilizar a Teimosinha, concorrendo com o mesmo jogo por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas e tabela de probabilidades

O valor cobrado pelo bilhete varia diretamente de acordo com a quantidade de dezenas marcadas no cartão:

Quantidade de Dezenas Valor da Aposta (R$) Probabilidade de 15 Acertos 15 números (aposta simples) R$ 3,50 1 em 3.268.760 16 números R$ 56,00 1 em 204.297 17 números R$ 476,00 1 em 24.035 18 números R$ 2.856,00 1 em 4.005 19 números R$ 13.566,00 1 em 843 20 números R$ 54.264,00 1 em 211

Como funcionam os Bolões da Lotofácil

Para quem busca aumentar as chances sem arcar com valores altos individualmente, o Bolão Oficial da Caixa é uma alternativa acessível.

Valor mínimo: Os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00.

Os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00. Cota mínima: Cada cota deve custar no mínimo R$ 4,50.

Cada cota deve custar no mínimo R$ 4,50. Regras: É possível fazer bolões de 2 a 100 cotas, dependendo do número de dezenas selecionadas na aposta. As cotas também podem ser adquiridas em lotéricas com uma taxa de serviço adicional de até 35%.

Premiação e valores fixos

Do total arrecadado no concurso, uma fatia é destinada aos prêmios fixos:

11 acertos: R$ 7,00

R$ 7,00 12 acertos: R$ 14,00

R$ 14,00 13 acertos: R$ 35,00

Após a dedução dos valores fixos, o prêmio restante é distribuído em percentuais entre os acertadores das faixas principais: 62% para quem faz 15 acertos e 13% para quem acerta 14 números.