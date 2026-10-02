Resultado Lotofácil 3795 desta sexta-feira (02/10/2026): confira as dezenas

O concurso 3795 da Lotofácil é realizado nesta sexta-feira, dia 02 de outubro de 2026, pela Caixa Econômica Federal. O sorteio das 15 dezenas ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília). Com um prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar todas as dezenas, o sorteio atrai milhares de apostadores em todo o país.
Resultado da Lotofácil 3795: Em Instantes.
O resultado será divulgado a partir das 21 horas.
Como jogar na Lotofácil
A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa por sua simplicidade e boas probabilidades de ganho. Para apostar, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números no volante, dentro de um universo total de 25 dezenas disponíveis (de 01 a 25).
Ganha prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Caso não queira escolher as dezenas manualmente, é possível optar pela Surpresinha, onde o sistema gera os números aleatoriamente, ou utilizar a Teimosinha, concorrendo com o mesmo jogo por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços das apostas e tabela de probabilidades
O valor cobrado pelo bilhete varia diretamente de acordo com a quantidade de dezenas marcadas no cartão:
|Quantidade de Dezenas
|Valor da Aposta (R$)
|Probabilidade de 15 Acertos
|15 números (aposta simples)
|R$ 3,50
|1 em 3.268.760
|16 números
|R$ 56,00
|1 em 204.297
|17 números
|R$ 476,00
|1 em 24.035
|18 números
|R$ 2.856,00
|1 em 4.005
|19 números
|R$ 13.566,00
|1 em 843
|20 números
|R$ 54.264,00
|1 em 211
Como funcionam os Bolões da Lotofácil
Para quem busca aumentar as chances sem arcar com valores altos individualmente, o Bolão Oficial da Caixa é uma alternativa acessível.
- Valor mínimo: Os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00.
- Cota mínima: Cada cota deve custar no mínimo R$ 4,50.
- Regras: É possível fazer bolões de 2 a 100 cotas, dependendo do número de dezenas selecionadas na aposta. As cotas também podem ser adquiridas em lotéricas com uma taxa de serviço adicional de até 35%.
Premiação e valores fixos
Do total arrecadado no concurso, uma fatia é destinada aos prêmios fixos:
- 11 acertos: R$ 7,00
- 12 acertos: R$ 14,00
- 13 acertos: R$ 35,00
Após a dedução dos valores fixos, o prêmio restante é distribuído em percentuais entre os acertadores das faixas principais: 62% para quem faz 15 acertos e 13% para quem acerta 14 números.