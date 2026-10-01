Loterias

Resultado Lotofácil número do concurso 3794 de hoje (01/10/2026)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 01/10/26 21h08
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Volante da Lotofácil. Foto: Aniele Nascimento / Gazeta do Povo

O sorteio do resultado da Lotofácil número do concurso 3794 ocorre na noite desta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, com realização prevista para as 21h (horário de Brasília). O sorteio é conduzido pela Caixa Econômica Federal diretamente do Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, e conta com transmissão ao vivo pelas redes sociais e pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Resultado da Lotofácil 3794:

08 – 13 – 03 – 21 – 19 – 18 – 15 – 23 – 10 – 12 – 01 – 06 – 04 – 24 – 05

Como funciona a Lotofácil

Como o próprio nome sugere, a Lotofácil destaca-se entre as loterias brasileiras por oferecer mecânica simples e maiores probabilidades de ganho. No volante, estão disponíveis 25 números (de 01 a 25). O apostador deve marcar no mínimo 15 e no máximo 20 dezenas.

São contempladas as apostas que acertarem:

  • 15 acertos: Prêmio principal (faixa máxima).
  • 14 acertos: Segunda maior fatia do prêmio.
  • 13 acertos: Prêmio fixo de R$ 30,00.
  • 12 acertos: Prêmio fixo de R$ 12,00.
  • 11 acertos: Prêmio fixo de R$ 6,00.

Modalidades de Aposta

  1. Escolha Manual: O jogador marca as dezenas de sua preferência direto no cartão impresso ou no ambiente digital.
  2. Surpresinha: O sistema da Caixa gera os números da aposta de forma totalmente aleatória.
  3. Teimosinha: Permite concorrer com o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor cobrado varia diretamente de acordo com a quantidade de dezenas marcadas no bilhete:

Quantidade de NúmerosValor da Aposta (R$)
15 números (aposta simples)R$ 3,50
16 númerosR$ 48,00
17 númerosR$ 408,00
18 númerosR$ 2.448,00
19 númerosR$ 11.628,00
20 númerosR$ 46.512,00

As apostas online realizadas pelo portal Loterias Caixa exigem um carrinho com valor mínimo de R$ 30,00 por transação.

Probabilidades de Ganhar (15 Acertos)

Ao adicionar mais números em um mesmo jogo, as chances estatísticas de conquistar o prêmio principal aumentam significativamente:

  • 15 números: 1 chance em 3.268.760
  • 16 números: 1 chance em 204.298
  • 17 números: 1 chance em 24.035
  • 18 números: 1 chance em 4.006
  • 19 números: 1 chance em 843
  • 20 números: 1 chance em 211

Bolão da Lotofácil

O Bolão Caixa possibilita realizar apostas em grupo, dividindo os custos do jogo e os eventuais prêmios.

  • Valor mínimo do bolão: R$ 12,00.
  • Valor mínimo de cada cota: R$ 4,00.
  • Número de cotas: Permite de 2 até 100 cotas (a depender da quantidade de dezenas escolhidas).
  • Tarifa de serviço: Unidades lotéricas podem cobrar uma tarifa adicional de até 35% sobre o valor da cota em bolões organizados pela própria casa lotérica.

Resgate de Prêmios

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa:

  1. Prêmios líquidos até R$ 2.259,20 podem ser sacados diretamente nas casas lotéricas ou via Pix (caso a aposta tenha sido realizada online).
  2. Prêmios com valores superiores a R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa mediante apresentação de documento de identificação original com CPF e o bilhete de aposta ou comprovante.
  3. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 possuem prazo de pagamento de até dois dias úteis após a solicitação na agência.
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