Resultado Lotofácil número do concurso 3794 de hoje (01/10/2026)

O sorteio do resultado da Lotofácil número do concurso 3794 ocorre na noite desta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, com realização prevista para as 21h (horário de Brasília). O sorteio é conduzido pela Caixa Econômica Federal diretamente do Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, e conta com transmissão ao vivo pelas redes sociais e pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Resultado da Lotofácil 3794:

08 – 13 – 03 – 21 – 19 – 18 – 15 – 23 – 10 – 12 – 01 – 06 – 04 – 24 – 05

Como funciona a Lotofácil

Como o próprio nome sugere, a Lotofácil destaca-se entre as loterias brasileiras por oferecer mecânica simples e maiores probabilidades de ganho. No volante, estão disponíveis 25 números (de 01 a 25). O apostador deve marcar no mínimo 15 e no máximo 20 dezenas.

São contempladas as apostas que acertarem:

15 acertos: Prêmio principal (faixa máxima).

Prêmio principal (faixa máxima). 14 acertos: Segunda maior fatia do prêmio.

Segunda maior fatia do prêmio. 13 acertos: Prêmio fixo de R$ 30,00.

Prêmio fixo de R$ 30,00. 12 acertos: Prêmio fixo de R$ 12,00.

Prêmio fixo de R$ 12,00. 11 acertos: Prêmio fixo de R$ 6,00.

Modalidades de Aposta

Escolha Manual: O jogador marca as dezenas de sua preferência direto no cartão impresso ou no ambiente digital. Surpresinha: O sistema da Caixa gera os números da aposta de forma totalmente aleatória. Teimosinha: Permite concorrer com o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor cobrado varia diretamente de acordo com a quantidade de dezenas marcadas no bilhete:

Quantidade de Números Valor da Aposta (R$) 15 números (aposta simples) R$ 3,50 16 números R$ 48,00 17 números R$ 408,00 18 números R$ 2.448,00 19 números R$ 11.628,00 20 números R$ 46.512,00

As apostas online realizadas pelo portal Loterias Caixa exigem um carrinho com valor mínimo de R$ 30,00 por transação.

Probabilidades de Ganhar (15 Acertos)

Ao adicionar mais números em um mesmo jogo, as chances estatísticas de conquistar o prêmio principal aumentam significativamente:

15 números: 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 16 números: 1 chance em 204.298

1 chance em 204.298 17 números: 1 chance em 24.035

1 chance em 24.035 18 números: 1 chance em 4.006

1 chance em 4.006 19 números: 1 chance em 843

1 chance em 843 20 números: 1 chance em 211

Bolão da Lotofácil

O Bolão Caixa possibilita realizar apostas em grupo, dividindo os custos do jogo e os eventuais prêmios.

Valor mínimo do bolão: R$ 12,00.

R$ 12,00. Valor mínimo de cada cota: R$ 4,00.

R$ 4,00. Número de cotas: Permite de 2 até 100 cotas (a depender da quantidade de dezenas escolhidas).

Permite de 2 até 100 cotas (a depender da quantidade de dezenas escolhidas). Tarifa de serviço: Unidades lotéricas podem cobrar uma tarifa adicional de até 35% sobre o valor da cota em bolões organizados pela própria casa lotérica.

Resgate de Prêmios

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa:

Prêmios líquidos até R$ 2.259,20 podem ser sacados diretamente nas casas lotéricas ou via Pix (caso a aposta tenha sido realizada online). Prêmios com valores superiores a R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa mediante apresentação de documento de identificação original com CPF e o bilhete de aposta ou comprovante. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 possuem prazo de pagamento de até dois dias úteis após a solicitação na agência.