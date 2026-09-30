Resultado Lotofácil 3793: confira os números sorteados nesta quarta-feira (30/09)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira, 30 de setembro de 2026, o sorteio do concurso 3793 da Lotofácil. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília). Os apostadores de todo o Brasil acompanham a expectativa pelo prêmio estimado de R$ 2 milhões.

Resultado da Lotofácil 3793: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. (Página em atualização constante. Atualize seu navegador a partir das 21h para conferir as dezenas e o rateio completo do concurso 3793).

Como Funciona e Como Jogar na Lotofácil

Como o próprio nome sugere, a Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa por apresentar mecânicas simples e maiores chances de ganho.

Para jogar, o apostador deve marcar no mínimo 15 e no máximo 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. O prêmio principal é concedido a quem acertar as 15 dezenas sorteadas, mas também há premiações para quem fizer 14, 13, 12 ou 11 acertos.

A Caixa disponibiliza modalidades facilitadoras como:

Surpresinha: O sistema escolhe os números aleatoriamente para o jogador.

O sistema escolhe os números aleatoriamente para o jogador. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Tabela de Preços e Apostas

O valor cobrado varia proporcionalmente à quantidade de números assinalados no cartão de aposta:

Quantidade de Números Valor da Aposta 15 números (Aposta mínima) R$ 3,50 16 números R$ 56,00 17 números R$ 476,00 18 números R$ 2.856,00 19 números R$ 13.566,00 20 números (Aposta máxima) R$ 54.264,00

Probabilidades de Ganhar na Lotofácil

Aumentar a quantidade de dezenas jogadas melhora significativamente as chances de alcançar a faixa principal de 15 acertos:

15 números (1 aposta): 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 16 números: 1 chance em 204.298

1 chance em 204.298 17 números: 1 chance em 24.035

1 chance em 24.035 18 números: 1 chance em 4.006

1 chance em 4.006 19 números: 1 chance em 843

1 chance em 843 20 números: 1 chance em 211

Como Funcionam os Bolões da Lotofácil

Os bolões oficiais da Caixa são uma alternativa para realizar apostas em grupo, elevando as probabilidades de acerto sem a necessidade de arcar individualmente com custos mais altos.

Preço Mínimo: Os bolões da Lotofácil têm valor mínimo de R$ 14,00, com cada cota custando a partir de R$ 4,50.

Os bolões da Lotofácil têm valor mínimo de R$ 14,00, com cada cota custando a partir de R$ 4,50. Número de Cotas: A quantidade permitida varia conforme o total de números marcados (entre 2 e 100 cotas dependendo do tipo do jogo).

A quantidade permitida varia conforme o total de números marcados (entre 2 e 100 cotas dependendo do tipo do jogo). Onde Adquirir: Podem ser montados diretamente nas casas lotéricas ou comprados prontos (com tarifa de serviço opcional de até 35% do valor da cota) tanto nas lotéricas quanto pelo portal Loterias Online Caixa.

Podem ser montados diretamente nas casas lotéricas ou comprados prontos (com tarifa de serviço opcional de até 35% do valor da cota) tanto nas lotéricas quanto pelo portal Loterias Online Caixa. Horário limite: A aquisição de cotas digitais pode ser efetuada até as 19h30 do dia do sorteio.

Resgate de Prêmios e Prescrição

Os valores ganhos podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Prêmios brutos acima do limite de isenção do Imposto de Renda exigem resgate exclusivo nas agências bancárias.

Atenção ao prazo: Os prêmios prescrevem em 90 dias a contar da data do sorteio. Após esse período, os valores não reclamados são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).