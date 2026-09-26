Resultado da Lotofácil 3790 deste domingo (27/09): veja os números sorteados

A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil devido à sua simplicidade e às maiores probabilidades de acerto em comparação com outros jogos da Caixa.
Para apostar, o volante traz 25 números disponíveis (de 01 a 25). O apostador deve marcar de 15 a 20 números. São contempladas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode utilizar a opção Surpresinha (em que o sistema escolhe os números por você) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.
Preços das apostas
- Aposta mínima (15 números): R$ 3,50
- 16 números: R$ 56,00
- 17 números: R$ 476,00
- 18 números: R$ 2.856,00
- 19 números: R$ 13.566,00
- 20 números: R$ 46.512,00
Probabilidades de ganho
As chances de premiação variam com a quantidade de números marcados no volante:
|Quantidade de Números
|Probabilidade de 15 Acertos
|15 números
|1 em 3.268.760
|16 números
|1 em 204.297
|17 números
|1 em 24.035
|18 números
|1 em 4.005
|19 números
|1 em 843
|20 números
|1 em 211
Como funcionam os Bolões da Caixa
O Bolão Coded da Caixa permite apostar em grupo. Basta preencher o campo apropriado no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
- Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo fixado pela Caixa (R$ 12,00), com cota mínima individual por participante.
- É possível comprar cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas, podendo incidir uma tarifa de serviço adicional sobre o valor da cota.