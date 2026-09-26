Resultado da Lotofácil 3790 deste domingo (27/09): veja os números sorteados

A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil devido à sua simplicidade e às maiores probabilidades de acerto em comparação com outros jogos da Caixa.

Para apostar, o volante traz 25 números disponíveis (de 01 a 25). O apostador deve marcar de 15 a 20 números. São contempladas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode utilizar a opção Surpresinha (em que o sistema escolhe os números por você) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Preços das apostas

Aposta mínima (15 números): R$ 3,50

R$ 3,50 16 números: R$ 56,00

R$ 56,00 17 números: R$ 476,00

R$ 476,00 18 números: R$ 2.856,00

R$ 2.856,00 19 números: R$ 13.566,00

R$ 13.566,00 20 números: R$ 46.512,00

Probabilidades de ganho

As chances de premiação variam com a quantidade de números marcados no volante:

Quantidade de Números Probabilidade de 15 Acertos 15 números 1 em 3.268.760 16 números 1 em 204.297 17 números 1 em 24.035 18 números 1 em 4.005 19 números 1 em 843 20 números 1 em 211

Como funcionam os Bolões da Caixa

O Bolão Coded da Caixa permite apostar em grupo. Basta preencher o campo apropriado no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo fixado pela Caixa (R$ 12,00), com cota mínima individual por participante.

É possível comprar cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas, podendo incidir uma tarifa de serviço adicional sobre o valor da cota.